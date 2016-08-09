إغلاق مطار صنعاء بسبب القصف الجوي لمواقع الحوثيين وصالح

أعلنت سلطات مطار صنعاء الدولي، اليوم الثلاثاء، إلغاء كافة الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر.

ونقل موقع “يمن برس” عن مصدر في هيئة الطيران المدنى اليمنية، قوله “إنه تقرر إغلاق المطار لمدة 3 أيام قابلة للتمديد بسبب تجدد القصف الجوى على مواقع للحوثيين وصالح في محيط المطار والتهديدات التى تمثلها العمليات العسكرية في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء والتي أصبحت قريبة من المطار”.

وأشار المصدر، إلى أن الخطوط اليمنية أبلغت مكاتبها بهذا القرار .. وقد أبلغت الشركة عملاءها بإلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تقلع اليوم من المطار الى موعد سيحدد في ضوء التطورات التي ستحدث .

ويأتي هذا الإجراء بعد ازدياد عمليات طائرات دول التحالف العربى في اليومين الماضيين بقصف مواقع ميليشيات الحوثيين وصالح في شمالي وشرقي صنعاء القريبة من المطار.

وكانت الطائرات قد قصفت طوال أمس وفجر اليوم مواقع المليشيات في مديرية نهم ومديرية ارحب شمال غربي العاصمة القريبة من المطار فيما تشتد العمليات العسكرية في نهم واستطاعت القوات الحكومية تحرير عدة مناطق وجبال استراتيجية وسيطرت على الطريق الرئيس المؤدى لـ “نهم”.

وجددت الطائرات قبل فجر اليوم قصفها لمواقع المليشيات فى معسكر فريجة الذى يضم اللواء 62 التابع للحرس الجمهورى بمديرية أرحب، وسمعت أصوات الانفجارات بصورة شديدة فى العاصمة فى الوقت الذى واصلت فيه الطائرات طلعاتها الاستكشافية فوق العاصمة منذ مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم.

أ ش أ