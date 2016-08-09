إصابة 6 أشخاص بينهم طفل في 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد‎

مراسل «ONA»:

أصيب 6 أشخاص، الثلاثاء، بينهم طفل فى حوادث مرورية بالوادى الجديد بينهم طفل.

تلقي اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بوصول 6 أشخاص مصابين، في حوادث مرورية بزمام مركز الداخلة وقراها.

وتبين إصابة كل ” ياسين سيد محمود ” سنتين، وشيماء سيد محمود “18 سنة، “سحر فرج محمد” 32 سنة من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة كارو في قرية غرب الموهوب ، وإصابة ” محمد علي عبد الله” 22 سنة في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الجديدة، وإصابة كل من “تميمةأشرف جبيرة ” 20 سنة ، “حسني سعد أبو اليمين ” 36 سنة في حادث تصادم تروسيكل في ميكروباص بمدينة موط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي، واتضح إصابتهم بكدمات وكسور جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجار تحرير محضر بالحوادث الثلاثة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.