بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط الشرطة بسوهاج

مراسل «ONA»:

اعتمد اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، الثلاثاء، الحركة الداخلية لضباط المديرية، بكافة القطاعات الشرطية، نظام ومباحث، برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية.

وشملت الحركة تعيين اللواء حسن محمد محمد نائبًا للمدير بقطاع الشمال، واللواء حمدى الشيمى نائبًا للمدير لقطاع الجنوب، وتعين اللواء على عبد الرحمن محمد الكاشف مساعدًا للمدير لشئون الأمن، واللواء على صالح محمد مساعدًا للمدير للشئون المالية، واللواء هشام محمود حمدى مساعدًا للمدير لشئون الوحدات، واللواء ممدوح حامد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء شهاب الدين محمد مساعد المدير لشئون التدريب، و اللواء رأفت محمد عبد الباعث مساعد فرقة الشمال، واللواء محب حمزة مساعد فرقة الجنوب، واللواء أحمد عبد العظيم أحمد مساعد فرقة الشرق، واللواء مدحت أحمد كمال مفتش فرقة الشرق، واللواء محمد عبد الصمد مشرف عام خدمات الطرق السريعة.

كما شملت الحركة تعيين العميد أحمد أحمد عبد الحافظ مأمور مركز المراغة، والعميد علاء إبراهيم محمود مأمور مركز جهينة، والعقيد محمد أحمد على مأمور مركز العسيرات، والعقيد حسام الدين عبد التواب رئيس قسم الترحيلات، والعقيد كرم فاروق على مدير إدارة النجدة، والعقيد هيمن على إبراهيم وكيل قسم المرافق، والعقيد محمد جابر شاكر رئيس قسم الشئون القانونية، والعقيد ناير محمد فتحى رئيس قسم الأمن بالمديرية، والعقيد خالد فاروق محمد نائب مأمور قسم جرجا، والعقيد أيمن محمد عبد الحميد ضابط قسم الإعلام والعلاقات، والعقيد عبد المنعم على محمد نائب مأمور مركز جهينة.

كما شملت الحركة تعيين العقيد وليد ممدوح فهمى رئيس قسم حقوق الإنسان، والعقيد بهاء الدين حامد نائب مأمور مركز طما، والعقيد أكمل أحمد رمضان نائب مأمور مركز طهطا، والمقدم أمين عبد الله محمد وكيل قسم الأمن، والمقدم تامر عادل أحمد ضابط إدارة الشئون المالية، والمقدم عصام محمد على وكيل إدارة تأمين الطرق، والمقدم محمد عبد الغنى عبد الحفيظ نائب مأمور مركز جرجا، والمقدم وليد محمود الشريف، رئيس قسم الرخص، والمقدم أحمد فهمى عبد السميع نائب مأمور قسم الكوثر، والمقدم هانى سامى توفيق ضابط قسم الإعلام والعلاقات، والمقدم أحمد إبراهيم العدروسى وكيل إدارة المرور والمقدم عمرو محمد شريف بإدارة المرور، والمقدم هانى محمد أنى رئيس قسم الأسلحة والذخيرة، والمقدم ياسر محمد الأمين نائب مأمور ساقلته، والمقدم تامر عبد الرحمن حسنى ضابط إدارة شرطة النجدة، والمقدم شريف ربيع عبد الجواد رئيس قسم التوريدات والمخازن، والمقدم أحمد فتحى عبد الحميد ضابط إدارة الحماية المدنية، والمقدم عادل محمد منصور ضابط إدارة المرور، والمقدم محمد خليفة عبد المجيد ضابط إدارة التحقيقات والشكاوى، والمقدم محمد محمد عبد المجيد ضابط إدارة قوات الأمن، والمقدم هيثم أحمد محمود مفتش فرقة الجنوب، والمقدم خالد سمير العزب ضابط إدارة المرور، والمقدم هيثم يحيى عبد الله نائب مأمور مركز سوهاج، والمقدم تامر إبراهيم عبد الفتاح معاون مركز جرجا، والمقدم أكرامى إبراهيم على معاون مركز دار السلام، والرائد محمد الزيد فوزى معاون مركز طهطا، والرائد هانى عادل كامل ضابط فرقة الشمال، والرائد هشام محمد على نائب مأمور مركز المراغة، والرائد محمد موسى أبوالسعود ضابط قسم المتابعة والإحصاء، والرائد محمد مصطفى فتوح ضابط قسم الأمن، والرائد عمرو أحمدزهران ضابط إدارة المرور، والرائد سالم محمد سالم ضابط إدارة قوات الأمن، والرائد عمرو فوزى أحمد ضابط قسم المتابعة والإحصاء، والرائد أحمد أكرم أنور ضابط إدارة قوات الأمن.

وشملت الحركة أيضا تعيين العميد عمرو أحمد السعيد مدير إدارة التفتيش، والعميد مرتضى حمدى شاكر، رئيس قسم الطرق، والعميد حسنى عبد العزيز رزق مدير إدارة التخطيط، والعميد أحمد محمد قطب وكيل إدارة التفيش، والعميد أشرف على محمد مدير إدارة تأمين الطرق، والعميد أمجد خلف عبد ه وكيل إدارة قوات الأمن، والعميد على فتحى على رئيس قسم المتابعة والإحصاء الجنائى، والعميد وائل أحمد سمير مأمور قسم طهطا، والعقيد أبادير فخرى حزين مدير إدارة التحقيقات والشكاوى، والعقيد حسام ناجى محمد الراوى مفتش فرقة الجنوب، والعقيد محمد عبد الستار عبد الغنى ضابط إدارة التفتيش، والمقدم شامل عزيز منصور حسين مأمور قسم الكوثر، والمقدم بهاء الدين خليل محمود وكيل إدارة النجدة، والمقدم سامح مصطفى ياسين ضابط قسم الترحيلات، والرائد أحمد فاروق محمود معاون مركز ساقلته، والرائد عمر على شاكر معاون مركز طما، والرائد شريف أسامه عبد المنعم ضابط إدارة المرور، والرائد أحمد جمال المليجى ضابط قسم المسطحات، والرائد محمد مختار محمد ضابط قسم العمليات بإدارة شئون الخدمة، والرائد مصطفى رياض رضا ضابط مركز شرطة جرجا والرائد يحيى السيد أحمد ضابط إدارة قوات الأمن، والرائد يوسف عبد الجابر يوسف ضابط قسم لمتابعة والإحصاء، والرائد حسام عبد الرؤف محمد معاون مركز سوهاج، الرائد فتحى عوض عبد الله ضابط مركز سوهاج، والرائد عاطف عبده جاد رئيس نقطة الكشح، والرائد سامى عبد الدايم معاون قسم جرجا، والنقيب يامن عبد العزيز عزت معاون مركز ساقلته، والنقيب محمود صلاح محمد معاون مركز المراغة، والنقيب عادل محمود محمد ضابط مركز البلينا، والنقيب حازم محمود أحمد ضابط قسم المرافق، والملازم أول عبد الرحمن إبراهيم محمد ضابط ادارة النجدة، والملازم أول السيد الغمرى أحمد معاون مركز أخميم.

وتعيين الرائد هاشم محمد هاشم ضابط قسم الإعلام والعلاقات، والرائد أحمد رأفت عبد التواب ضابط بإدارة الحماية المدنية، والرائد وليد عيد محمد ضابط قسم التوريدات والمخازن، والنقيب محمد كمال محمد معاون مركز العسيرات، والنقيب حسن الشاذلى محمد ضابط إدارة قوات الأمن، النقيب أحمد عبد الفتاح السيد ضابط ادارة تأمين الطرق، النقيب أسلام أحمد محمد ضابط مركز شرطة العسيرات، النقيب عبد العليم حسن أحمد رئيس نقطة الشورانية بالمراغة، النقيب رامى سعيد عبد الصادق، ضابط إدارة شرطة النجدة، والنقيب محمد أحمد عبد العزيز ضابط مركز البلينا، النقيب أحمد حسن محمد ضابط إدارة شرطة النجدة، والنقيب مدحت فوزى عوده ضابط إدارة تأمين الطرق، النقيب أحمد عز الدين عبد الوهاب ضابط إدارة قوات الأمن، والنقيب محمد أيمن عبد الرحمن ضابط إدارة شرطة النجدة، والنقيب عادل نبيل محمد رئيس نقطة كوم بدار المنشاه، النقيب أحمد صبرى عبد العاطى ضابط ادارة تأمين الطرق، والنقيب نعيم أحمد متولى ضابط إدارة قوات الأمن، والنقيب هلال محمد نجيب ضابط قسم شرطة المرافق، والنقيب عمرو علاء عبد الجواد ضابط قسم المرافق، والنقيب عرفان مجدى حسين ضابط مركز طما، والنقيب أحمد مصطفى أحمد ضابط تأمين الطرق، والنقيب أحمد حسن أحمد ضابط مركز العسيرات، النقيب خالد أحمد مظهر ضابط قسم التوريدات والمخازن، والنقيب خيرى محمد محمد ضابط إدارة المرور، والنقيب عبد الناصر محمد أحمد ضابط إدارة قوات الأمن، الملازم أول محمد إسماعيل إبراهيم ضابط قسم الأمن، والملازم أول هشام محمود محمد ضابط إدارة المرور، والملازم أول باسم سعيد محمد ضابط قسم الكوثر، والملازم أول شريف محمد صلاح الدين ضابط قسم الترحيلات، الملازم شرف محمود سليمان سليم ضابط إدارة تأمين الطرق، الملازم محمد خلف على ضابط قسم الترحيلات، الملازم ممتاز عبد الرازق مجاهد قسم الترحيلات.

والملازم أول كريم أمجد السيد ضابط مباحث قسم الكوثر، الملازم أول المعتز بالله حربى عبد الهادى ضابط مباحث قسم ثان الملازم أول محمد منصور كامل ضابط مباحث مركز جرجا، الملازم أول عمر محى الدين عمر ضابط مباحث مركز سوهاج، الملازم أول إسماعيل عبد الرزاق عبد اللطيق ضابط قسم تنفيذ الأحكام، الملازم أول كريم سعد يونس ضابط مباحث قسم أول، الملازم أول محمد حسام الدين محمد ضابط وحدة الإشتباه، الملازم أول محمد طارق محمد ضابط مباحث مركز سوهاج، الملازم أول عمر مجدى عنتر ضابط مباحث قسم جرجا، الملازم أول محمد عبد الراضى حجاب ضابط مباحث قسم طهطا، الملازم أول أحمد عاطف أبوضيف ضابط مباحث مركز البلينا، الملازم أول محمود أحمد صلاح الدين ضابط مباحث مركز العسيرات، الملازم أول محمد دياب محمد ضابط مباحث مركز طهطا، الملازم أول بسام أحمد إبراهيم ضابط فرع بحث الشمال، الملازم أول أحمد محمد أحمد ضابط مباحث مركز أخميم، الملازم أول محمد عاطف أبوالعباس ضابط قسم الأموال العامة.

وكما شملت الحركة تعيين الرائد أحمد عبده محمد ضابط مباحث تأمين الطرق، والنقيب أحمد صقر ضابط وحدة الاتصالات، والنقيب أحمد عصام أحمد ضابط قسم العمليات، والنقيب على أحمد عبد العال الدرديرى ضابط قسم الأموال العامة، والنقيب أحمد نجيب أحمد ضابط وحدة الاتصالات، والنقيب إبراهيم جلال إبراهيم ضابط مباحث قسم أمن المديرية، والملازم أول أمير محسن أحمد ضابط مباحث قسم الكوثر، والملازم أول أحمد رأفت عزالدين ضابط مباحث مركز جرجا، والملازم أول أحمد محمد عبد الرحمن ضابط فرع بحث الجنوب، الملازم أول مصطفى محمد محروس ضابط فرع بحث الشرق، و الملازم أول محمد أحمد محمد ضابط مباحث قسم تأمين الطرق.

وتضمنت الحركة أيضا تعين العميد علاء عبد الرحمن عبد القادر رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أحمد محمد السيد البيلى ضابط قسم المباحث الجنائية، والعقيد ياسر صلاح الدين محمد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم عماد عبد الحمد محمد ضابط فرع بحث الشرق، والمقدم حازم محمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم المرافق، والمقدم زكريا محمد سعد ضابط قسم المباحث الجنائية، والمقدم محمد إبراهيم إمبابى ضابط فرع بحث الشمال، والمقدم محمود محمد صقر رئيس وحدة الاشتباه، والمقدم هانى محمود صقر ضابط قسم المباحث الجنائية، والنقيب أحمد يحى عبد الرحمن ضابط قسم المباحث الجنائية، والنقيب سامر محمد الشفيع ضابط مباحث قسم أول، والنقيب أحمد إسماعيل عبد العال ضابط مباحث قسم ثان، والنقيب عمرو محمد إبراهيم ضابط قسم تنفيذ الأحكام، والنقيب محمد سمير بدوى ضابط وحدة الاشتباه، والنقيب أحمد أبوبكر الصديق ضابط مباحث مركز ساقلته، والنقيب كريم أحمد إبراهيم ضابط مباحث مركز دار السلام.

وتعيين المقدم عمر نبيل رئيس وحدة الشئون الإدارية، والمقدم حاتم أحمد محمد رضوان رئيس وحدة مباحث تأمين الطرق، والمقدم محمد سعد الصغر رئيس وحدة مباحث المسطحات، والمقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم الأموال العامة، والرائد أحمد محمد سليمان ضابط قسم المباحث الجنائية، والرائد أحمد محمد منتصر ضابط فرع بحث الجنوب، والرائد محمد أحمد صلاح الدين رئيس مباحث قسم الأمن، والرائد ياسين أحمد محمد الشريف ضابط قسم العمليات، والرائد إبراهيم مصطفى على رئيس مباحث جرجا والرائد ياسر محمد عبد العزيز ضابط قسم التحريات، والرائد مصطفى محمد أبوالمجد رئيس وحدة الاتصالات، والرائد محمد سيد إبراهيم مجلى، رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة.

وكما شملت الحركة تعيين الملازم أول عماد عبد الله على ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول محمد رجب رمضان ضابط قسم شرطة الكوثر، والملازم أول حماده سعد كمال الدين ضابط إدارة المرور، والملازم أولوائل وجيه أحمد رئيس نقطة شرطة مشطا طما، والملازم أول على رشدى على معاون قسم شرطة جرجا، والملازم أول عماد عادل عبد الرحيم ضابط قسم طهطا، والملازم أول عماد عبد الحميد عبد العظيم معاون مركز أخميم، والملازم أول ماهر عبد الفتاح مصطفى ضابط قسم جرجا، والملازم أول حسام حسن حمدون ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول مصطفى سيف عبد المجيد رئيس نقطة البلابيش دار السلام، والملازم أول حسام الدين فتوح البدرى رئيس نقطة الخيام دار السلام، محمد سويلم عبد القادر معاون مركز المراغة، والملازم أول سيد محمود أحمد رئيس نقطة الحسامده مركز طما، والملازم أول محمد جميل ياسين ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول محمد فتحى جويلى معاون مركز جهينة، والملازم أول هانى رضا العوضى معون مركز العسيرات.

وتم تعيين الملازم أول محمد خلف رشوان ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول محمد خميس على طه رئيس نقطة أولاد سالم دار السلام، والملازم أول مصطفى عاطف ذكى ضابط إدارة تأمين الطرق، والملازم أول شرف حسنى عبد العال عبد الحليم ضابط إدارة تأمين الطرق، والملازم أول شرف محمود الجيوشى إبراهيم ضابط مركز شرطة المراغة، والملازم أول شرف ممدوح أحمد خليفة ضابط إدارة شرطة النجدة، والملازم أول فتحى محمد محمد ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول علا حسيين عبد السلام رئيس نقطة شرطة بنى هلال المراغة، والملازم أول محمد محمود فاوى ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول محمد ذكى أحمد علام ضابط مركز رطة ساقلته، والملازم أول محمد مصطفى مصطفى زغلول ضابط مركز شرطة دار السلام، والنقيب أحمد مدحت هلال ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم إبراهيم حسنى محمود ضابط إدارة قوات الأمن، والملازم أول محمد مصطفى موسى ضابط فرع بحث الشمال، والملازم أولمحمود على محمود ضابط مباحث مركز سوهاج، والملازم أول منصور حسن منصور ضابط فرع بحث الجنوب، والملازم أول المعتز بالله هاشم ضابط مباحث مركز طما، والملازم أول محمد أحمد محمود ضابط مباحث مركز جهينة، والملازم أول طه السعيد الهادى ضابط فرع بحث الجنوب، والملازم أول محمود حسين أحمد ضابط مباحث مركز ساقلته، والملازم أول مدحت رمضان محمد ضابط مباحث مركز جهينة، والملازم أول عبد اللاه سعد زغلول ضابط مباحث مركز جرجا، والملازم أول محمد رأفت محمد الدرديرى ضابط مباحث مركز المنشاه، والملازم أول أحمد مصطفى أمين ضابط مباحث مركز طهطا، والملازم أول أحمد مصطفى عبد الحميد ضابط مباحث مركزجرجا، والملازم أول طارق محمد محمود ضابط مباحث مركز العسيرات، والملازم أول أمجد خالد أحمدضابط مباحث مركز ساقلته، والملازم أول إبراهيم أيمن إبراهيم ضابط مباحث قسم أول، والملازم أول إسلام عادل عزت ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم أول أحمد حسين طه محمود ضابط فرع بحث الجنوب، والملازم أول عبد الرحمن كمال طه ضابط مباحث مركز البلينا، والملازم أول عمرو صلاح عبد الاه ضابط فرع بحث الشرق، والملازم أول محمد مجدى السيد ضابط مباحث مركز دار السلام، والملازم أول عمرو أحمد نور الدين ضابط مباحث قسم ثان، والملازم أول أحمد إبراهيم أحمد ضابط وحدة الاشتباه، والملازم أول حسام طاهر عثمان ضابط مباحث مركز طما، والملازم أول إبراهيم محمد إبراهيم ضابط مباحث مركز دار السلام، والملازم أول أسامه محمد عبد الوارث ضابط فرع بحث الشمال.

وتم تعيم الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم طهطا، والرائد محمد أحمد طه رئيس قسم المخدرات، والرائد كامل كما كامل رئيس قسم الأسلحة الغير مرخصة، والنقيب نصر طه محمد رئيس مباحث مركز ساقلته، والنقب ذكى همام أمين رئيس وحدة مباحث الكوثر، والنقيب أحمد عزت ضابط وحدة الاشتباه، والنقيب أحمد خلف السيد رئيس مباحث البلينا، والنقيب أحمد المراغى رئيس مباحث قسم ثان، والنقيب محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز المراغة، والنقيب أحمد أبوسديره رئيس مباحث مركز العسيرات، والنقيب أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب محمد عبد البديع رئيس قسم مباحث الأحداث، والنقب وليد الفولى ضابط مباحث مركز جرجا، والنقيب أحمد حماده عبد الموجود رئيس مباحث قسم جرجا، والنقيب محمد أحمد جمال عثمان ضابط مباحث جرجا، والنقيب محمد عبد الحى راشوان ضابط مباحث قسم ثان، والنقيبحسام محمد حافظ ضابط مركز جهينة، والنقيب أسلام على كريم ضابط مباحث العسيرات، والنقيب محمد عبد الفتاح عبد الكريم ضابط قسم حماية الاداب، والنقيب محمود صلاح محمد ضابط مباحث طما، والنقيب أحمد محمود شحاته ضابط وحدة الإشتباه، والنقيب محمد حسان محمد خليفة ضابط مباحث الكوثر، والنقيب أحمد محمود خلف ضابط قسم تنفيذ الأحكام، والنقيب موسى محمدموسى ضابط مباحث قسم جرجا، والنقيب رفعت الحلوجى ضابط وحدة الاشتباه، والنقيب أحمد عبد الرحمن محمود ضابط مباحث مركز المراغة، والنقيب أحمد كمال محمد السمان ضابط قسم الترحيلات، والنقيب أدهم هشام زكى حمادى ضابط مباحث أخميم، والنقيب أحمد ناصر إبراهيم ضابط قسم العمليات بإدارة البحث، والنقيب عزت سليمان عطيه ضابط مباحث قسم جرجا، والنقيب محمد جمال نور الدين ضابط قسم تنفيذ الأحكام، والنقيب شادى صلاح الدين رئيس مباحث نقطة العرابة بالبلينا، والنقيب محمد أحمد سيد طاهر ضابط قسم المخدرات والملازم أول محمود مجدى عبد الرحمن رئيس مباحث نقطة الكشح، والملازم أول مصطفى أبو المجد ضابط مباحث مركز البلينا، والملازم أول حسن محمد المعز احمد ضابط مباحث إدارة قوات الأمن.