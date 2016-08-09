النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة

ظهرت كثافات مرورية أعلى بعض محاور الجيزة والقاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية أدت إلى تباطؤ حركة المركبات منها أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من ميدان رمسيس وصولا إلى محور النصر وينصح بالتوجه للمسطح الأرضى بامتداد شارع رمسيس أسفل الكوبرى لتخفيف الأحمال.

وشهد كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين كثافات مرورية بشارع جامعة الدول العربية وصولا إلى ميدان مصطفى محمود وتنفرج الكثافات حتى ميدان سفنكس وتزداد الأحجام المرورية بمطلع الكوبرى وصولا إلى نزلة وزارة الخارجية كما توجد كثافات مرورية بدء من نزلة وزارة الخارجية وتنفرج بالقرب من نزلة الزمالك أعلى الكوبرى ويظهر تباطؤ فى حركة السيارات بمنزل الكوبرى للمتجه من سفنكس وصولا إلى ميدان شارع شهاب وحتى مطلع كوبرى ناهيا.

وبمناطق وسط البلد بنفق الأزهر توجد سيولة مرورية فى الطريق المتجه إلى صلاح سالم وبعض الكثافات فى الاتجاه العكسى من ميدان الأوبرا وصولا إلى صلاح سالم وكوبرى الفردوس وبكورنيش النيل للمتجه من ميدان التحرير وعبد المنعم رياض إلى المعادى وحلوان وتوجد تزاحم للسيارات وتباطؤ فى الحركة المرورية للمتجه من حلوان اتجاه القاهرة توجد بعض الكثافات المرورية وكذلك الأمر بشارع القصر العينى حتى ميدان التحرير.

ويشهد طريق الأوتوستراد زحام مرورى أمام حركة السيارات وصولا إلى الطريق الدائرى للمتجه إلى منطقة القلعة وفى الاتجاه الآخر توجد سيولة مرورية وأما الطريق الدائرى فتوجد بعض الكثافات المرورية فى اتجاه طريق الواحات إلى نزلة طريق إسكندرية الصحراوى وبنزلة شارع البحر الأعظم للمتجه إلى مناطق المنيب وشارع النيل وصولا إلى ميدان الكيت كات وتوجد كثافات آخرى بوصلة المريوطية اتجاه المنيب وتوجد انفراجة مرورية بالاتجاه الآخر.

وظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بتقاطع منطقة الكبارى وصولا لكوبرى 15 مايو وفى الاتجاه العكسى لمدينة السادس من أكتوبر وتباطئت حركة السيارات بطريق المطار وأمام الجهاز المركزى للمحاسبات حتى نفق المرغنى بسبب قيام الموظفين باستقلال السيارات كما يوجد زحام مرورى بطريق الإسماعيلية العبور للمتجه إلى مدينة العاشر من رمضان وبمحور الشهيد بالتجمع الخامس للمتجه من القاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة نصر بسبب زيادة الأحمال.

ويشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات محدودة ويظهر تباطؤ فى حركة السيارات للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من إمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة وحتى دوران ميدان النهضة.

وظهرت احجام مرورية بميدان الدقى بدءا من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة وتنفرج أمام مدرسة السعيدية وظهرت كثافات عالية أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه من شارعى الهرم وفيصل وصولا لميدان الجيزة بسبب أعمال التطوير.



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