اليابان تحذر الصين من تدهور العلاقات الثنائية بسبب «الجزر»

حذرت اليابان الصين، اليوم الثلاثاء، من تدهور العلاقات بسبب جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

> وبحسب سكاي نيوز عربية، استدعى وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، السفير الصيني تشنغ يونغ هوا، للمرة الثانية منذ الجمعة، وأبلغه أن الصين تحاول تغيير الوضع القائم من جانب واحد.

وأبلغ كيشيدا تشنغ أن البيئة المحيطة بالعلاقات الصينية اليابانية تتدهور بشكل ملحوظ.

من جانبه، قال تشنغ، عقب نهاية الاجتماع، إن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأنه ينبغي حل النزاع بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.

وقال تشنغ للصحفيين :”أبلغته أن جزر دياويو جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأنه من الطبيعي أن تجري السفن الصينية نشاطا في تلك المياه”.

وأضاف: “أبلغته أيضا أن البلدين بحاجة للعمل على حوار من خلال القنوات الدبلوماسية كي لا تصبح الأمور أكثر تعقيدا”.

وتصاعدت حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في آسيا منذ أن تابعت اليابان، خلال الأيام القليلة الماضية، تزايدا في عدد خفر السواحل والسفن الصينية بالقرب من الجزر المتنازع عليها التي تسمى سينكاكو في اليابان، ودياويو في الصين.