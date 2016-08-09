«جنوب الوادي» تستضيف الملتقي الطلابي الإبداعي الـ18 نوفمبر المقبل

مراسل «ONA»:

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والمنعقدة بمقر الجامعة بقنا الموافقة علي استضافة الجامعة للملتقي الطلابي الابداعي الثامن عشر خلال الفترة من 5-9 نوفمبر القادم.

كما وافق المجلس، بحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم، علىي التعيين في وظيفة أستاذ كل من الدكتور خالد سعد سيد بكلية التربية بقنا والدكتور منتصر محمد محمود والدكتور احمد مصطفي محمد بكلية الزراعة والدكتور عبده عبد اللاه عمران بكلية الآثار والدكتور جمال تاج عبد الجابر بكلية الهندسة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق علي التعيين في وظيفة استاذ مساعد كل من الدكتور أحمد ابو بكر عبد المنعم بكلية الزراعة والدكتور نجلاء محمد فارس بكلية التربية النوعية والدكتور فرج خضاري معله بكلية الهندسة، ووافق أيضا على التعيين في وظيفة مدرس كلاً من الدكتور محمد احمد محمد والدكتور عبد الرازق عبد النعيم محمود بكلية العلوم والدكتور ايمان سيد عبد الحكيم بكلية الآداب والدكتور ابراهيم فرج محمد بكلية الطب البيطري والدكتور عرفه محمود احمد بكلية الهندسة والدكتور محمود عبد الله حفني بكلية الطب والدكتور محمود الشاذلي محمود بكلية العلاج الطبيعي والدكتور محمد فاروق شحاته بكلية السياحة والفنادق بالاقصر والدكتور احمد محمد سمير بكلية الفنون الجميلة بالاقصر.

كما وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراه لكل من الطالبة سامية محمود السيد ونورا تاج الدين جعفر وكروز تراحيب سالم من كلية التربية بقنا والطالبة عزة محمد عبد المقصود من كلية الآداب والطالبة زينب احمد محمد من كلية الطب البيطري والطبيب محمود محمد احمد و محمد عبد الرحمن سليمان من كلية الطب والطالب سعود عبد الله منيف والطالبة سارة عبد الستار الصاوي من كلية التربية بالغردقة.

كما وافق المجلس علي منح درجة الماجستير لكل من الطالبة رشا الدسوقي ابراهيم والطالبة جيهان مبارك محمد من كلية التربية بقنا والطالبة نهي محمد محمد من كلية العلوم والطالب النوبي عبد الراضي احمد وخلف الله مصطفي محمد ومحمد بدر الدين عبد الصبور من كلية الآداب والطالبة بسمة جمال احمد و محمود احمد محمد من كلية الطب البيطري والطالبة اسماء محمد احمد من كلية التربية النوعية والطالب احمد نور الدين محمد وبدر دهيمان خالد ومشعل محمد بداح وعبد الرحمن عبد الوهاب ابراهيم ومروة عبد الفتاح حسين من كلية التربية الرياضية والطبيب عبد الرحمن عبده محمد ومحمد عبد الجواد صادق ومحمود احمد عبد العال وفوزية محمود مهدي من كلية الطب والطالب محمود محمد احمد وطايع عبد الجواد احمد وعمرو محمود احمد من كلية الهندسة.

واضاف رئيس الجامعة ان المجلس وافق على الآتي:

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم الخاص في التربية وعددهم 331 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم المهنية في التربية وعددهم 490 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد وعددهم 1118 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا

ـ منح الطلاب الناجحين في دور ابريل 2016 درجة الدبلوم في العلوم البيطرية وعددهم 12 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب البيطري

ـ منح الطلاب الناجحين في دور يونيه 2016 درجة الدبلوم العام في التربية الرياضية وعددهم 27 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية الرياضية

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم في الآثار “المصرية – الاسلامية” وعددهم 24 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الآثار

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم الخاص في التربية وعددهم 177 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم العام في التربية نظام العامين وعددهم 10 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم المهنية في التربية وعددهم 175طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة

ـ منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2016 درجة الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد وعددهم 206 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة

كما وافق المجلس أيضا على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية وعددهم 260 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا “تعليم عام”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية وعددهم 248 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا شعبة التعليم الاساسي الحلقة الاولي

ـ منح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية وعددهم 108 طالبة كل بالتقدير الحاصلة عليه من كلية التربية بقنا “طفولة”

ـ منح درجة شهادة في التربية “تعليم اساسي” معادلة لدرجة الليسانس في الآداب والتربية التأهيل التربوي المرحلة الاولي للطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 وعددهم 36 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا “تأهيل تربوي” ادبي المرحلة الاولي

ـ منح درجة شهادة في التربية “تعليم اساسي” معادلة لدرجة البكالوريوس في العلوم والتربية التأهيل التربوي المرحلة الاولي للطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 وعددهم 55 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا “تأهيل تربوي” علمي المرحلة الاولي

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يونيو 2016 درجة البكالوريوس في العلوم وعددهم 421 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية العلوم وتأجيل منح عدد 39 طالب الدرجة لعدم تأديتهم التدريب الصيفي

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة الليسانس في الآداب وعددهم 1542 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الآداب “انتظام”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة الليسانس في الآداب وعددهم 110 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الآداب “انتساب”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة الليسانس في الآداب وعددهم 2 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الآداب “انتساب عام”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية وعددهم 112 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب البيطري

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وعددهم 182 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الزراعة

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 762طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التجارة “انتظام”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 184طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التجارة “انتساب موجه”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 324طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التجارة “شعبة انجليزي”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في التجارة وعددهم 3طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التجارة “انتساب عام”

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في التربية الرياضية وعددهم 422 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية الرياضية

و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يونيه 2016 درجة البكالوريوس في الطب والجراحة الدور الثاني كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية وعددهم 70 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التمريض

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في الهندسة وعددهم 206 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الهندسة

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة الليسانس في الحقوق وعددهم 782 طالباً كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الحقوق ” انتظام – انتساب موجه – انتساب عام ” لائحة قديمة وجديدة

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة الليسانس في الآداب والتربية وعددهم 105 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة ” تعليم عام “

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة الليسانس في الآداب والتربية شعبة التعليم الاساسي الحلقة الاولي وعددهم 78 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة ” تعليم اساسي “

ـ منح درجة شهادة في التربية “تعليم اساسي” معادلة لدرجة الليسانس في الآداب والتربية التأهيل التربوي المرحلة الاولي للطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 وعددهم 5 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة “تأهيل تربوي” ادبي المرحلة الاولي

ـ منح درجة شهادة في التربية “تعليم اساسي” معادلة لدرجة البكالوريوس في العلوم والتربية التأهيل التربوي المرحلة الاولي للطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 وعددهم 44 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بالغردقة “تأهيل تربوي” علمي المرحلة الاولي

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة وعددهم 42 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الفنون الجميلة بالاقصر

ـ منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2016 درجة شهادة اتمام المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية التابعة لكلية الطب وعددهم 33 طالب وطالبة كل بالتقدير الحاصل عليه من المدرسة الثانوية لمساعدي الخدمات الصحية التابعة لكلية الطب.