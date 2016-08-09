بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن قنا

مراسل «ONA»:

اعتمد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، حركة التنقلات الداخلية لضباط مديرية أمن قنا، والتى أعدها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، و العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية.

وشملت الحركة، بحسب بيان صادر عن المديرية اليوم الثلاثاء، تعيين العميد دكتور محسن كمال مأمورًا لمركز شرطة قنا، والعميد ذكى سلام مأمورا لمركز نقاده، و العميد عصام جلال مأمورًا لمركز شرطة قسم قنا، والعقيد أسامة محمود مأمورا لمركز شرطة قوص، والمقدم تامر علاء الدين مأمورًا لمركز شرطة قفط، و العقيد علاء عبد الله مأمورًا لمركز شرطة الوقف، والعميد أشرف حسن مأمورًا لمركز شرطة فرشوط، والعقيد مصطفى منتصر مأمورًا لمركز شرطة نجع حمادي، والعقيد حمدي عيد العزيز مأمورًا لمركز شرطة أبوتشت، والعميد هشام الضوي مأمورًا لمركز شرطة دشنا.

وتم تعيين المقدم وليد أبوالمجد رئيسًا لمباحث قسم قنا، والرائد محمد إيهاب رئيسًا لمباحث مركز قنا، والمقدم محمد عبدالجيار رئيسًا لمباحث الوقف، والمقدم إبراهيم صبري رئيسًا لمباحث دشنا، والرائد أحمد المغربي رئيسًا لمباحث فرشوط، والمقدم علي رفعت الكتبي، رئيسًا لمباحث قفط والرائد محمد الخبير رئيسًا لمباحث نقادة، والرائد عمرو الخطيب رئيسًا لمباحث أبوتشت، والمقدم إبراهيم صلاح، رئيسًا لمباحث قوص، والمقدم حاتم حفني رئيسًا لمباحث نجع حمادي.