أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 أطعمة احذر تناولها قبل الذهاب للجيم.. تقلل الحركة وتربك المعدة

Google+ Print
4 أطعمة احذر تناولها قبل الذهاب للجيم.. تقلل الحركة وتربك المعدة 4 أطعمة احذر تناولها قبل الذهاب للجيم.. تقلل الحركة وتربك المعدة
كتبت رانيا سعد الدين

هناك كثير من الأطعمة الصحية من غير المقبول تناولها قبل الذهاب للجيم أو ممارسة المشى، فهى قادرة على إرباك المعدة، مما يؤدى إلى عدم الاستفادة من ممارسة الرياضة بالشكل المثالى، ويقدم موقع "womanpretty" مجموعة من هذه الأطعمة:

 

1- الخضراوات الورقية
> على الرغم من أن هذه الفئة من الأطعمة صحية ولا تحتوى على سعرات حرارية عالية، إلا أن الأفضل عدم تناولها قبل ممارسة الرياضة، لأنها تتسبب فى كثير من الأحيان بحدوث انتفاخ فى البطن ما يجعل المتدرب لا يشعر بالراحة أثناء اللعب.


>2- تناول البقوليات
> البقوليات من الأغذية الغنية بالبروتين النباتى الذى يصعب هضمه، لذلك تحتاج إلى كمية كبيرة من الأكسجين، وهذا سيؤثر حتماً على أداء المتدرب، ولتجنب هذا الأمر يجب نقع البقوليات أوقات كافية حتى يسهل طهيها.


>3- المشروبات الرياضية

من غير المعقول أن يكتسب متدرب حديث لياقة رياضى محترف، وعند اللجوء إلى تناول المشروبات الرياضية فتكون الحصيلة مزيدا من السكر الذى يحتاج إلى طاقة مضاعفة لحرقة، وعوضا عن تلك المشروبات يمكن تناول العصائر الطبيعية وأفضلها الطماطم التى تحتوى على البوتاسيوم الهام للرياضيين.

 

4- الأطعمة الغنية بالتوابل
> تناول اللحوم والدواجن المطهية على الطريقة الهندية المليئة بالتوابل يتسبب فى حرقة فى المعدة، وتورم فى الجسم بسبب احتباس الماء، والأفضل تناول اللحوم متبلة بالليمون والملح فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات