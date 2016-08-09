4 أطعمة احذر تناولها قبل الذهاب للجيم.. تقلل الحركة وتربك المعدة

هناك كثير من الأطعمة الصحية من غير المقبول تناولها قبل الذهاب للجيم أو ممارسة رياضة المشى، فهى قادرة على إرباك المعدة، مما يؤدى إلى عدم الاستفادة من ممارسة الرياضة بالشكل المثالى، ويقدم موقع "womanpretty" مجموعة من هذه الأطعمة:

1- الخضراوات الورقية

> على الرغم من أن هذه الفئة من الأطعمة صحية ولا تحتوى على سعرات حرارية عالية، إلا أن الأفضل عدم تناولها قبل ممارسة الرياضة، لأنها تتسبب فى كثير من الأحيان بحدوث انتفاخ فى البطن ما يجعل المتدرب لا يشعر بالراحة أثناء اللعب.



>2- تناول البقوليات

> البقوليات من الأغذية الغنية بالبروتين النباتى الذى يصعب هضمه، لذلك تحتاج إلى كمية كبيرة من الأكسجين، وهذا سيؤثر حتماً على أداء المتدرب، ولتجنب هذا الأمر يجب نقع البقوليات أوقات كافية حتى يسهل طهيها.



>3- المشروبات الرياضية

من غير المعقول أن يكتسب متدرب حديث لياقة رياضى محترف، وعند اللجوء إلى تناول المشروبات الرياضية فتكون الحصيلة مزيدا من السكر الذى يحتاج إلى طاقة مضاعفة لحرقة، وعوضا عن تلك المشروبات يمكن تناول العصائر الطبيعية وأفضلها الطماطم التى تحتوى على البوتاسيوم الهام للرياضيين.

4- الأطعمة الغنية بالتوابل

> تناول اللحوم والدواجن المطهية على الطريقة الهندية المليئة بالتوابل يتسبب فى حرقة فى المعدة، وتورم فى الجسم بسبب احتباس الماء، والأفضل تناول اللحوم متبلة بالليمون والملح فقط.