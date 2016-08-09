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اليوم.. عزاء شعبى للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل بدسوق

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اليوم.. عزاء شعبى للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل بدسوق اليوم.. عزاء شعبى للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل بدسوق
كفر الشيخ ـ محمد سليمان

قال الكاتب الصحفى عادل السنهورى رئيس تحرير موقع "انفراد" والمنسق العام لحملة تكريم الدكتور أحمد زويل بدسوق: إن العزاء الشعبى للعالم الجليل الراحل بمدينة دسوق سيقام مساء اليوم الثلاثاء بدار المناسبات بالميدان الإبراهيمى بالمدينة عقب صلاة المغرب.


> يتلقى العزاء بعض أفراد أسرة الفقيد، وبحضور اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد بسيونى زيد مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

كما يشارك فى العزاء الشعبى الإعلامى أحمد المسلمانى، وأشقاء الراحل الدكتور زويل، وشريف فؤاد المتحدث الإعلامى.

يذكر أن الراحل الدكتور أحمد زويل انتقل وأسرته من دمنهور وعمره 4 سنوات إلى دسوق، وتلقى تعليمه الأساسى فى مدارس المدينة حتى التحاقه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.
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