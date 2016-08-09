اليوم.. عزاء شعبى للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل بدسوق

كفر الشيخ ـ محمد سليمانإعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن الراحل الدكتور أحمد زويل انتقل وأسرته من دمنهور وعمره 4 سنوات إلى دسوق، وتلقى تعليمه الأساسى فى مدارس المدينة حتى التحاقه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.
قال الكاتب الصحفى عادل السنهورى رئيس تحرير موقع "انفراد" والمنسق العام لحملة تكريم الدكتور أحمد زويل بدسوق: إن العزاء الشعبى للعالم الجليل الراحل بمدينة دسوق سيقام مساء اليوم الثلاثاء بدار المناسبات بالميدان الإبراهيمى بالمدينة عقب صلاة المغرب.
> يتلقى العزاء بعض أفراد أسرة الفقيد، وبحضور اللواء السيد إبراهيم نصر، محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد بسيونى زيد مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .
كما يشارك فى العزاء الشعبى الإعلامى أحمد المسلمانى، وأشقاء الراحل الدكتور زويل، وشريف فؤاد المتحدث الإعلامى.
يذكر أن الراحل الدكتور أحمد زويل انتقل وأسرته من دمنهور وعمره 4 سنوات إلى دسوق، وتلقى تعليمه الأساسى فى مدارس المدينة حتى التحاقه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.
>