اليوم.. قمة تركية روسية بين بوتين وأردوغان

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بترسبورغ.

ويأتي اللقاء المرتقب بين زعيمي البلدين، في أعقاب تطبيع العلاقات بين أنقرة وموسكو التي تأزمت بصورة غير مسبوقة جراء إسقاط الجيش التركي مقاتلة روسية في سوريا، في نوفمبر 2015.

وترى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن بوتن وأردوغان يبعثان من خلال لقائهما رسالة إلى الغرب يؤكدان فيها أن بلديهما لا يعانيان العزلة.

وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، أضافت الصحيفة أن اختيار أردوغان لروسيا في أول زيارة رسمية له إلى الخارج بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي، يكتسي رمزية كبيرة، بالنظر إلى تدهور علاقات تركيا بحلفائها التقليديين في الغرب.