لجنة لحصر مراكز الدروس الخصوصية تمهيدًا لإغلاقها بشمال سيناء

مراسل ONA:

وجه اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بسرعة عقد مؤتمر بحضور مسؤولي مديرية التربية والتعليم والشؤون القانونية بها، وكذا مسؤولي الأمن والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب رؤساء مجالس المدن.

وتم عقد المؤتمر برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وبحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل مديرية التربية والتعليم وممثلى الأجهزة والجهات المعنية، واتفق على تشكيل لجنة لحصر المراكز التعليمية التي تقوم بتدريس المناهج التعليمية الحكومية بدون سند قانوني تمهيدا لغلقها، وأن تقوم لجنة من مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن ومديرية الأمن لاصدار قرارات الاغلاق، على أن تقوم أجهزة المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى بقطع الخدمات والمرافق الموصلة الى تلك المراكز لوقف نشاطها ، وقيام الشئون القانونية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين العاملين فيها.

جاء ذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بمواجهة الدروس الخصوصية بكل حزم واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المراكز التعليمية التى تقوم بتسهيل قيام المعلمين باعطاء دروس خصوصية، وفي إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم للقضاء على هذه الظاهرة وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية.

يذكر أنه سبق تشكيل لجنة في مديرية التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من : مدير عام الشئون القانونية بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية وممثلين عن الإدارات المعنية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها .

> وستقوم اللجنة بتحديد مراكز الدورس الخصوصية في مختلف مناطق المحافظة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها وتحويل القائمين عليها الي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية .