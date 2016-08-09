مدير أمن الغربية: مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية بكل قوة وصرامة

أكد مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة أن من أهم الأولويات التى سيتم وضعها فى الفترة القادمة هى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل قوة وصرامة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بصورة حاسمة إلى جانب تنفيذ الإزالات فى المهد لمنع تآكل الأراضى التى تعتبر مصدرا للعيش للمصرى إلى جانب إزالة جميع التعديات التى انتهكت حرم الطرق فى نطاق المحافظة لكل من هو مخالف وليس معه أى تراخيص وصادر بشأنه قرارات إزالة .

وقال مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمن الجنائى هو الأمن فى عمل المديرية لضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام وضبط معتادى الإجرام والصادر بشأنهم أحكام جنائية والهاربين من تنفيذ الأحكام وعدم التهاون فى أى بلاغ مهما كان حتى يشعر أبناء الغربية بدور الأمن فى حفظ الأمان بالمحافظة.



> وأكد اللواء حسام خليفة على ضرورة احترام المواطنين من قبل الشرطة، مطالبا أفراد وضباط المديرية بالتعامل الحسن مع المواطنين، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تجاوز ضد المواطن.