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اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أغسطس

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اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أغسطس اسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أغسطس

حالة من الركود الشديد اصابت اسواق الذهب فى منذ بضعة ايام  بسبب الارتفاعات الكبيرة التى سجلها الذهب فى الفترة الاخيرة والتى كانت نتيجة  لحالة الاضطراب التى يعانى منها سوق النقد الأجنبي فى البلاد والتي اثرت سلباً على حركة البيع والشراء فى اغلب الاسواق بما فيها اسواق الذهب .

اما عن الذهب اليوم فقد سجل عيار 18 مبلغاً وقدره ثلاثمائة جنيهاً واوحداً وثمانون جنيهاً عن قيمة الجرام الواحد بينما سجل عيار 21 اربعمائة  وخمسة واربعون  جنيها وعيار 24  خمسمائة وثمانية جنيهات ،اما بالنسبة للجنيه الذهب فقد سجل اليوم  ثلاثة الاف وخمسمائة وستون جنيهاً مصرياً .

وقد اشار الخبراء الى انه من المتوقع ان تشهد الفترة القليلة القادمة  ارتفاعات اخرى او على الاقل الثبات على تلك الاسعار  وذلك بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد وبسبب الفجوة الكبيرة بين اسعار الدولار بالبنوك واسعاره فى السوق السوداء ، وهو الامر الذى ادى بطبيعة الحال الى الزيادات الكبيرة فى اسعار الذهب وايضاً الى حالة الركود التى تشهدها عمليات البيع والشراء .

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