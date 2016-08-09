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سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء و الدولار يواصل إرتفاعه

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سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء و الدولار يواصل إرتفاعه سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء و الدولار يواصل إرتفاعه

في السوق السوداء والبنوك سعر الدولار اليوم، سادت حالة من القلق والارتباك في سوق الصرف اليوم، وذلك بعد عودة الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى، وغلق العديد من شركات الصرافة العاملة في السوق، ومصادرة أموالها. وارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمقدار 20 قرش، وسجل الدولار الأمريكي اليوم في السوق الموازية 12.80 جنيه، بينما استقرت الورقة الخضراء في السوق الرسمي عند 8.78 جنيه، مع وجود توقعات بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى. ومع تواصل الحملات الأمنية من البنك المركزي ومباحث الأموال العامة، فإن شركات الصرافة تتغلب على هذه الحملات بوقف التعامل نهائياً في أقات العمل الرسمية، والتعامل بأسعار السوق السوداء بعد هذه الأوقات، أو إجراء عمليات البيع والشراء خارج شركات الصرافة.

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