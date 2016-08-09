خبراء اقتصاديون: دور رئيس للابتكار في الترويج للقطاع السياحي

قال رياض الفيصل رئيس شركة أصايل للسياحة إن مثل هذه الأفكار متى شقت طريقها إلى أرض الواقع، ستؤدي دوراً رئيساً في الترويج للقطاع السياحي في دبي، مشيرا إلى أن الابتكار بات عنوان دبي في القطاعات كافة بما فيها القطاع السياحي الذي يسهم بجزء كبير في اقتصاد الإمارة.

وأوضح الفيصل أن استضافة دبي لمثل هذا الحدث العالمي يأتي في الطريق نحو تحقيق رؤية دبي السياحية 2020، مشيرا إلى أن دبي لا تزال تستقطب العديد من المعارض العالمية التي تسهم في تدعيم القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بسياحة المعارض والمؤتمرات التي تشكل جزءاً أساسياً من النشاط السياحي في الإمارة.

وأكد أن دبي نجحت خلال السنوات الماضية في اختصار الزمن من خلال العديد من المشاريع التي شكَّلت معالم سياحية عالمية ولا شك أنها قادرة على توظيف الابتكار في الوصول إلى التنقل الذكي عبر وسيلة «هايبرلوب» التي تشهد الكثير من الأبحاث والدراسات حول إمكانية تطبيقها.

من جهته قال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي القابضة إن نجاح دبي في استضافة المسابقة العالمية سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي والإشغال الفندقي في الإمارة بشكل عام مشيراً إلى أن مثل هذا الحدث يعزز مكانة دبي على خارطة العالم السياحية وفي الابتكار.

وأضاف العابدي إن دبي دائما كانت تنظر إلى المستقبل وكانت تصل إليه قبل الآخرين، مشيراً إلى أن استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة من أهم المبادرات العالمية لتطوير قطاع النقل وعند تطبيقها على ارض الواقع سيكون لها انعكاسات كبيرة لا يمكن إدراكها في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع السياحي.