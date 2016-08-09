الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل سيارة قادمة من سوريا ويقتل من بداخلها

أفاد مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى) بأن قوات حرس الحدود أحبطت على الواجهة الشمالية الشرقية من المملكة الليلة الماضية محاولة تسلل لإحدى السيارات القادمة من الأراضى السورية باتجاه أراضى الأردن.

وقال المصدر العسكرى – فى بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – "إنه تم مشاهدة السيارة من قبل المراقبات الأمامية وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وتدميرها داخل الأراضى السورية ؛ مما أدى إلى اشتعالها ومقتل من فيها"..مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون فى التعامل بكل قوة وحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المملكة ومواطنيها.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت فى 21 يونيو الماضى عقب هجوم الركبان الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد 7 من أفراد قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإصابة 13 آخرين ، كلا من الحدود الشمالية والشمالية الشرقية منطقة عسكرية مغلقة وأنه سيتم التعامل مع أى تحركات ضمنها بأقصى درجات الحزم ودون تردد أو تهاون.