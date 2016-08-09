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محمد الزفين:الابتكار يوفر خدمات جليلة على صعيد أمن الطرق

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محمد الزفين:الابتكار يوفر خدمات جليلة على صعيد أمن الطرق محمد الزفين:الابتكار يوفر خدمات جليلة على صعيد أمن الطرق

أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي أن وسائل النقل الحديث بما فيه قطار هايبرلوب الذي يجري العمل على وضع تصورات وتصاميم لها على أمل تطبيقها في المستقبل، ستقدم خدمات جليلة على صعيد أمن الطرق بتقليلها الحوادث إلى درجة ربما تصبح معدومة.

وقال اللواء الزفين إن دبي تسعى دائماً إلى البحث والابتكار لبلوغ كل ما هو جديد في شتى المجالات وخاصة مجالات النقل التي تصب في مسألة الحفاظ على الأرواح عبر التنقل الآمن، وفي هذا الإطار يأتي الإعلان عن المسابقة المبتكرة التي تدفع باتجاه جعل دبي موطناً للإبداع والابتكار.

وقال إن التنقل الذكي والسريع يضمن كفاءة أكبر للطرقات، مشيراً إلى حرص دبي أن تكون المدينة الأذكى عالمياً، وهذا يترجم فعلياً بإقامة واستضافة الفعاليات التي تصب في هذا الإطار وتشجيع الأفكار المبتكرة التي تخدم الإنسان وتحافظ على حياته وتمنحه المزيد من الأمن والأمان في التنقل إلى جانب الرفاهية.

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