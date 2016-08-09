دبي الأكثر تجسيداً لرؤية مدن المستقبل

تعد دبي المدينة الأكثر تجسيداً لرؤية قيادتها الرشيدة لمدن المستقبل، والأكثر قدرة على تقريب المستقبل ليصبح واقعا ملموسا في كافة جوانب الحياة، بشهادة العالم أجمع، فهي المدينة الأذكى، والتي يمكن أن تنجز كافة معاملاتها، وأعمالها على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم، عبر وسائل الاتصال الذكية، والتطبيقات العديدة التي نفذتها مختلف مؤسساتها، للقفز نحو المستقبل، وتأكيد قدرتها دائما في ان تكون الرقم 1، الذي لا يرضى بغيره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومثله أبناء الدولة الذين يسعون جميعا لتحقيق هذا الهدف الذي بات أسلوب حياة ومنهج عمل، نظرا لما تمتلكه الإمارة من طموح ورغبة في الإبداع، والابتكار، والإنجاز، ولقدرتها أيضا على تبني الأفكار الجديدة، وتجسيدها واقعيا.

وتتضح الرؤية الاستشرافية لدبي في مشاريع الطرق من خلال المشروعات الضخمة التي نفذتها في مجال البنى التحتية خلال سنوات طويلة من نموها، وبشكل اكثر فرادة ووضوحا منذ 10 سنوات تقريبا عند إنشاء هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة كهيئة مستقلة تعنى بمشاريع الطرق، والجسور، والأنفاق، ووسائل المواصلات العامة، وتنفيذها لمنظومة متكاملة من الطرق والمواصلات تعد واحدة من الأكثر فرادة وتنوعا على مستوى العالم، لما تحمله من تقنيات عالية الجودة تناسب العصر، إضافة لكونها وسائل نقل آمنة ومتاحة للجميع.ومن خلال تصميم الإمارة على رؤيتها المستقبلية لعالم أفضل تكون فيه الحركة المرورية في إمارة سريعة التطور والنمو، تمكنت من الإبداع في أفكارها ومشاريعها، سواء من خلال التصاميم، أو طرق التنفيذ، أو حتى الاستخدام الذكي والسهل للتعامل معها.