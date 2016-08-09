"الإسكان": آخر موعد لتلقى طلبات تقنين الأوضاع بالعبور الجديدة 23 أغسطس

كشفت مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، أن جهاز مدينة العبور استقبل حتى الآن 5700 طلب من المواطنين والجمعيات لتقنين أوضاعهم داخل مدينة العبور الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مساحة مدينة العبور الجديدة تقدر بنحو 58 ألف فدان، تمتلك الجمعيات منها حوالى 33 ألف فدان، لافتا إلى أن هناك بعض الكيانات الكبيرة داخل نطاق مدينة العبور الجديدة تقدمت بطلبات لجهاز المدينة لتقنين أوضاعها.

وأشارت المصادر، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، حددت آخر موعد لتلقى طلبات تقنين الأوضاع يوم 23 أغسطس الجارى، ومن المتوقع أن يتم مد المهلة حال تزايد الأعداد المتقدمة.

كانت وزارة الإسكان، حددت حدود مدينة العبور الجديدة كالتالى: "حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة"، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات.