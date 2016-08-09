برلمانى ليبى: جلسة تشاورية لمجلس النواب بحضور 87 نائبا ورئيس المجلس

قال عضو مجلس النواب الليبى عبد السلام نصية، إن البرلمان عقد أمس الاثنين، جلسة تشاورية فى مدينة طبرق بحضور 87 نائبًا، ورئيس المجلس؛ لمناقشة عدد من القضايا.

وأشار نصية - فى تدوينة عبر صفحته الشخصية مساء - إلى أن رئيس المجلس عقيلة صالح استهل الجلسة بكلمة قصيرة قال فيها إن القرارات التى تخص المواطن سيتخذها مجلس النواب بالعدد الموجود بالجلسة، وذلك بسبب ما وصفه "بعدم التزام المجلس الرئاسى والمجلس الأعلى بالإعلان الدستورى والقوانين الليبية".

وفى السياق ذاته، قال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب فتحى المريمى إن الجلسة التشاورية اليوم ناقشت عددًا من القضايا، من بينها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومقترح قانون بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور.