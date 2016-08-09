محول كهرباء يهدد حياة أهالى "العواسجة" بالشرقية

أبدى عدد من أهالى قرية العواسجة التابعة لدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، استياءهم من تجاهل المسئولين لحياتهم، حيث يعانى الأهالى من تواجد أحد محولات الكهرباء وسط المساكن، الأمر الذى يهدد حياة المواطنين.

ويقول محمد مدحت، أحد أهالى القرية، إن تواجد محول الكهرباء وسط المبانى السكنية بالقرية، يمثل مخاطر عديدة على حياتهم، حيث تتمثل تلك المخاطر فى الحمولة الزائدة فى فصل الصيف وارتفاع حرارة المحول، بينما تؤدى أمطار الشتاء، إلى اشتعال المحول لأكثر من مرة فى اليوم الواحد كلما تساقطت الأمطار.

وناشد الأهالي، مسئولى شركة الكهرباء بالمحافظة، بضرورة مراعاة أهمية حياتهم، وأن ينظروا لشكواهم بعين الاعتبار، ويتم نقل المحول خارج كردون المبانى بالقرية.