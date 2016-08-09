بالصور – كيف يصبح تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع بوجبا

الصفقة تمت بنجاح. بوجبا أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. النجم الفرنسي عاد إلى مانشستر يونايتد بعد 3 مواسم مع يوفنتوس الإيطالي لكن هذه المرة في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد رسميا مع بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا. (طالع التفاصيل)

انضمام النجم الفرنسي للشياطين الحمر رفقة المدير الفني جوزيه مورينيو والثنائي الجديد زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان، بالتأكيد سيزيد من قوة الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

ولكن أين يلعب بوجبا في تشكيلة جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد.

1- لاعب وسط مدافع

في طريقة 4-2-3-1 وهي الخطة المفضلة لجوزيه مورينيو يستطيع بوجبا المشاركة في أكثر من مركز، ومثلما شارك في مباريات فرنسا الأخيرة في بطولة الأمم الأوروبية السابقة في مركز لاعب الوسط المدافع، يستطيع بوجبا المشاركة في هذا المركز مع مانشستر يونايتد بجانب لاعب واحد من الثنائي مورجان شنايدرلين أو مايكل كاريك.

أمامهما الثلاثي مخيتاريان في مركز الجناح الأيمن ومارسيال في الجناح الأيسر وزلاتان إبراهيموفيتش المهاجم أمام صانع الألعاب واين روني.

2- لاعب وسط مهاجم

إذا قرر مورينيو الاعتماد على بوجبا في مركز لاعب الوسط المهاجم والاعتماد على واين روني في وسط الملعب بدلا من الهجوم، ستتغير طريقة اللعب إلى 4-3-3.

وهنا يلعب شنايدرلين أو كاريك في مركز لاعب الوسط المدافع وعلى يمينه واين روني، وعلى اليسار بوجبا، خلف ثلاثي الهجوم مخيتاريان ومارسيال وإبراهيموفيتش.

3- صانع ألعاب

وهو المركز المحبب للنجم الفرنسي الشاب وهنا يستوجب على مورينيو الدفع بالقائد واين روني في وسط الملعب بجانب كاريك أو شنايدرلين، ليكون بوجبا هو صانع الألعاب الصريح بجانب الجناحين مخيتاريان ومارسيال خلف المهاجم إبراهيموفيتش.

ومن المباريات الودية التي خاضها مانشستر يونايتد مع مورينيو استعدادا للموسم الجديد نجد أن الطريقة الأقرب للشياطين الحمر مع الاستثنائي ستكون 4-2-3-1 بوجود رباعي دفاعي الأقرب لهم فالنسيا أو دارميان في مركز الظهير الأيمن، ثم قلبي دفاع سمولينج وبليند أو فيل جونز أو الوافد الجديد إريك بايي، والظهير الأيسر لوك شو.