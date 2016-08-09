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يوفنتوس يعلن عن قيمة صفقة بوجبا ' الأغلى في التاريخ '

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يوفنتوس يعلن عن قيمة صفقة بوجبا ' الأغلى في التاريخ ' يوفنتوس يعلن عن قيمة صفقة بوجبا ' الأغلى في التاريخ '

أعلن نادي يوفنتوس عن قيمة صفقة انتقال لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد والتي تم إعلانها رسميا مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وأعلن يونايتد عن ضمه لبوجبا قادما من يوفنتوس بعقد يمتد لخمس سنوات مع إمكانية تجديده لعام آخر بعد رحيله عن مسرح الأحلام في عام 2012.

ونشر يوفنتوس بيانا رسميا عبر موقعه أوضح فيه أن الصفقة كلفت خزائن يونايتد 105 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز متعلقة ببعض الأداء والنتائج خلال مدة التعاقد.

وسيتم دفع قيمة التعاقد بعيدا عن الحوافز خلال عامين كما أشار يوفنتوس.

وأوضح بيان البيانكونيري أن بوجبا أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متجاوزا جاريث بيل الذي انضم لريال مدريد قادما من توتنام، وكريستيانو رونالدو الذي انتقل للفريق الملكي من يونايتد.

وأتم البيان"بوجبا اختتم مسيرته مع يوفنتوس بالتتويج بثنائية لينهيها كما اعتاد دائما أن يكون هو الفائز".

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فيديو اليوم السابع