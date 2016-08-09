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قطع مياه الشرب عن مدينة القنايات بالشرقية 7 ساعات لتعقيم المحطة

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قطع مياه الشرب عن مدينة القنايات بالشرقية 7 ساعات لتعقيم المحطة قطع مياه الشرب عن مدينة القنايات بالشرقية 7 ساعات لتعقيم المحطة
الشرقية إيمان مهنى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، عن قطع المياه عن مدينة القنايات، اليوم الثلاثاء، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم ولمدة "7 ساعات"، لإيقاف محطة مياه الشرب (محطة مياه القنايات)، بمركز الزقازيق، لوجود أعمال غسيل وتعقيم الأبراج و الفلاتر بالمحطة.

و قالت الشركة: "سيتم ضعف الخدمة فى مدينة القنايات والقرى والعزب التابعة لها"، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة، معربة عن أسفها للانقطاع الجبرى".

كما وجهت إدارة الأزمات لاتخاذ اللازم ويخطر رئيس مدينة القنايات، وإخطار أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق سيارات بميكروفونات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

 

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