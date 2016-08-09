بالصور.. إنقاذ مشجع أهلاوى تعرض لجلطة بالقلب خلال نهائى الكأس بمطروح

تمكن أطباء مركز القلب والقسطرة التداخلية بمدينة مرسى مطروح، مساء أمس الاثنين، من إنقاذ مشجع أهلاوى إثر إصابته بجلطة بالقلب، وذلك خلال متابعته لمباراة نهائى كأس مصر، وذلك بفريق عمل تحت إشراف الدكتور أيمن عبد العزيز استشارى القلب والأوعية الدموية والقسطرة بمعهد القلب القومى.



> قال الدكتور محمد غزال مدير المركز، فى تصريحات صحفية، أنه تم استقبال عبد التواب محمود أحمد - 56 سنة، مقيم شبين القناطر فى محافظة القليوبية- يعانى من جلطة حديثة بالقلب، وعلى الفور تم الكشف عليه وإبلاغ مكتب الدخول، وتحويله فى أقل من نصف ساعة لغرفة العمليات، وتم تركيب دعامة دوائية، والحالة مستقرة فى الرعاية المركزة بالمركز.

وأضاف مدير المركز، بأنه تم إنقاذ المريض فى زمن قياسى يفوق المعدل العالمى للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث لم يستغرق نصف ساعة من وقت التشخيص.

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صورة شرايين القلب أثناء الجلطة وقبل القسطرة