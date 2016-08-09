على طريقة غرام يوليوس قيصر وأنتونى بكليوباترا..مصر تروج للسياحة الرومانسية

افتُتِن يوليوس قيصر ومارك أنتونى بكليوباترا ورومانسية مصر، ويمكنك أنت أيضًا الفوز بحصتك من سحر مصر والتمتع بعطلة رومانسية لا تُنسى، هذا ما كشفه موقع هيئة تنشيط السياحة egypt.travel، عن بدء الترويج لمنتجات سياحية جديدة منها "سياحة الرومانسية"، حيث دعت زائريها بأن تكون "مصر" هى الوجهة الرومانسية لكل زوجين.

تصور نفسك مع نصفك الآخر يداً بيد فى جولة مثيرة فى الصحراء، استمتعا بحرارة اليوم وشاهدا الصحراء على مد النظر، حتى ينتهى النهار ليعطى دوره لليلة مُقمرة، أنغام الموسيقى الشرقية تتصاعد فى الهواء، والنجوم تلمع وأنتما ترقصان بجوار نار المخيم.

اجعل من رحلتكما إلى مصر سبيلاً لاكتشاف بعضكما عن كثب، ابحرا فى رحلة نيلية فى مزيج مغرٍ من اللحظات المليئة بالفخامة، ومشاهدة الآثار المصرية القديمة بينما تبحر السفينة بلطف على طول نهر النيل، استمتعا بالعشاء على ضوء الشموع مع رؤية ساحرة لضفاف النيل.

سواء كنتما تبحثان عن شهر عسل مخطط له جيدًا أو ملجأ عفوى من الشتاء، فمصر وجهة مثالية لملجأ رومانسى رائع تحت الشمس والسماء المرصعة بالنجوم ليلاً، استمتعا بمزيج يخلب الأذهان من الثقافة الأوروبية وثقافة منطقة الشرق الأوسط، مصر وُجِدَت للاثنين.

وأوصى الموقع بزيارة عدد من الأماكن منها:

- تناول عشاء بدوى وتأمل النجوم.

- اهرب من الهرج والمرج فى شرم الشيخ إلى صحراء سيناء، وقابل البدو الذين سيأخذونك فى جولة داخل قريتهم.

> - وبعد انتهاء الجولة، لا بد من الاسترخاء وارتشاف كوب الشاى ذى النكهة الطيبة والمذاق اللذيذ، ثم يأتى وقت تناول وجبة بدوية تقليدية، يليها عرض رقصة التنورة الفلكلورية.

- وبعد انتهاء العرض، استمتع بتأمل نجوم السماء أو استكشف تشكيلات النجوم عبر أحد التليسكوبات المتوفرة فى المنطقة، يمكن الترتيب لهذه الجولة عبر أحد فنادق شرم الشيخ، سوف يأخذك منظمو الرحلة من الفندق ويعيدونك إليه بعد هروبك القصير إلى الصحراء.

- جزيرة إلفنتين.. قطعة من الجنّة.

قد يكون هنا أجمل مكان يمكنك زيارته فى أسوان! هذه هى جزيرة إلفنتين، كأنها قطعة من الجنّة بحدائقها الرائعة وما تحويه من قطع أثرية ثمينة، إنها مكان رائع للترفيه، حيث يمكنك التنزه بين المنازل الملونة فى القرى النوبية سيو وكوتى على الجزيرة، أو الصيد فى النيل، أو التنزه على ضفافه.

- قلعة زمان.. تجربة فريدة من نوعها.

قلعة زمان التى تتربع على قمة تلة صحراوية بين مدينتى طابا ونويبع فى منظر ساحر يأسر العقول، هى مزار فريد من نوعه وسط أجواء سيناء الهادئة، وتنقلك هذه القلعة المشيدة حديثًا والتى تحمل طابع القرون الوسطى، إلى أجواء فخمة وصديقة للبيئة فى آنٍ من خلال مواقع تستمتع فيها بالسباحة والغوص، بالإضافة إلى أماكن تناول الطعام الشهى وممارسة اليوجا والتدليك.

يمكنك أيضًا الدخول إلى الشاطئ الخاص بالقلعة، الذى يتميّز برماله النقية ومياهه الصافية الكريستالية، وهو الشاطئ البكر الوحيد فى منطقة طابا ونويبع، كما توجد فيه مجموعة من أروع الشعاب على الساحل على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ يمكن الوصول إليها سباحةً.

- شاطئ الغرام.. شاطئ الحب فى مرسى مطروح.

يقع "شاطئ الغرام"، أكبر شواطئ مرسى مطروح، على بُعد 17 كلم فقط من المدينة، هذا الموقع الساحر هو بوابة شاطئية رومانسية مثالية.

يمكنك الشعور بالأمواج وهى تداعب الرمال الناعمة، بحيث لن تتمكن من مقاومة الفكرة بوضع أصابع قدميك فى هذه المياه والغوص فى أعماقها الزرقاء اللامتناهية، ورغم أن "شاطئ الغرام" منعزل أكثر من غيره من الشواطئ المصرية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، فاطمئن لأنك ستجد أماكن قريبة لشراء المرطبات وغيرها من المنتجات التى قد تحتاجها.