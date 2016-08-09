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ضبط 66 سلاحا بدون ترخيص ومواد مخدرة و25 متهما هاربا فى حملة أمنية بالغربية

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ضبط 66 سلاحا بدون ترخيص ومواد مخدرة و25 متهما هاربا فى حملة أمنية بالغربية ضبط 66 سلاحا بدون ترخيص ومواد مخدرة و25 متهما هاربا فى حملة أمنية بالغربية
الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة وضبط تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام، قادها اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء حسام خليفة مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى وتنفيذ الأحكام.

أسفرت الحملة عن ضبط 21 سلاحا ناريا منها 11 طبنجة مختلفة وبندقية خرطوش و9 فرد خرطوش محلى الصنع و12 طلقة خرطوش كما تمكنت الحملة من ضبط 600 جرام حشيش و551 جرام هيروين و377 قرصا مخدرا وضبط 55 سلاح أبيض و25 متهما هاربا و5 متهمين هاربين من المراقبة وفحص 6 مسجلين شقى خطر و32 قضية آداب عامة، و25 قضية مصنفات فنية و349 قضية مرافق عامة متنوعة و26 قضية تموينية متنوعة و1415 صاروخ محدث صوت و200 مخالفة سرقة تيار كهربائى وفى مجال فحص قائدى السيارات لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة تم فحص 14 من قائدى السيارات وتبين ايجابية 5 حالة وفقا لنتيجة الكواشف الاستدلالية.

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مصر 365