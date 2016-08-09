عضو بـ"تشريعية البرلمان": نتوقع وصول مشروع قانون بناء الكنائس خلال أيام

قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تستلم حتى الآن مشروع قانون بناء الكنائس من الحكومة لمناقشته، متوقعا أن يصل لها بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة، خلال أيام قليلة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة حزمة من القوانين تم إحالتها من قبل مجلس النواب لها من بينها، بجانب بحث ما وصلت له اللجان المشتركة من نتائج بشأن مناقشة قانون بناء الكنائس.

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