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أخبار ليبيا.. 12 غارة جوية أمريكية ضد مواقع تنظيم "داعش" فى سرت

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أخبار ليبيا.. 12 غارة جوية أمريكية ضد مواقع تنظيم "داعش" فى سرت أخبار ليبيا.. 12 غارة جوية أمريكية ضد مواقع تنظيم "داعش" فى سرت
طرابلس أ ش أ

قال العميد مختار فكرون رئيس غرفة عمليات الطوارئ لسلاح الجو لعمليات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، إن عدد الغارات التى نفذتها مقاتلات أمريكية أمس الاثنين، ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة سرت وصلت إلى 12 غارة قتالية.

 

وأضاف فكرون - فى تصريح صحفى مساء أمس الأثنين- أن الضربات استهدفت تمركزات مسلحى تنظيم "داعش" وآلياتهم، مشيرًا إلى أن إحداها استهدفت ثلاثة من عناصر القناصة التابعين للتنظيم كانوا بجانب إحدى العمارات السكنية وسط سرت.

 

وأضاف فكرون أن المقاتلات الأمريكية، قصفت أيضًا خلال غاراتها سيارة مفخخة بالطريق المجاور لمجمع فنادق سرت للضيافة، كانت بصدد استهداف قوات "البينان المرصوص"، مؤكدًا تدميرها بالكامل ومقتل اثنين من عناصر التنظيم كانوا يستقلونها أحدهما من ذوى البشرة السمراء.

 

وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ بسلاح الجو التابع لعمليات "البنيان المرصوص" أن من بين الأهداف التى قصفتها المقاتلات الأمريكية تمركزات أخرى لتنظيم "داعش" بالحى السكنى رقم 1 وعمارات جامعة سرت ومصرف الوحدة والمنتزة العائلى.

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