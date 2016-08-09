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اليوم.. وصول أول رحلة طيران قادمة من "بولندا" إلى مدينة شرم الشيخ

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اليوم.. وصول أول رحلة طيران قادمة من "بولندا" إلى مدينة شرم الشيخ اليوم.. وصول أول رحلة طيران قادمة من "بولندا" إلى مدينة شرم الشيخ
جنوب سيناء أحمد السيد

أكد مودى الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة "برايت سكاى" للسياحة، وصول أول طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 180 سائحا بولنديا إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، وتعد هذه أول رحلة طيران من بولندا منذ حادث الطائرة الروسية المكنوبة فى أكتوبر الماضى.


> وكشف "الشاعر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطائرة ستستأنف رحلاتها أسبوعيا حتى نهايه الموسم السياحى، وأن معدلات الإقبال على الحجز لفنادق شرم الشيخ فى تزايد مستمر.


> الجدير بالذكر، أن بولندا من الدول الهامة فى جلب السائحين لشرم الشيخ حيث وصل عدد إجمالى سائحيها عام 2014،  106 ألف سائح.

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