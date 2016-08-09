4 علامات تؤكد أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب

هناك علامات واضحة تبدأ بالظهور على الجسم تدل على أن صاحبها بحاجة إلى زيارة فورية للطبيب، حتى لا يتحول العرض إلى مرض يحتاج إلى علاج طويل المدى، ويقدم موقع " womanpretty" 5 علامات عند ظهورها يجب علينا الانتباه قبل فوات الأوان:

1- حالة الأقدام

> الأقدام تمثل أهمية خاصة للجسم ففيها تصب جميع الأوعية الدموية، ويجب على الفرد فحص قدميه من فترة إلى أخرى، والتأكد من أنها رطبة بشكل كاف، والحفاظ على سلامة الجلد من التشقق أو ظهور فطريات، والعمل على علاج الالتهابات فور ظهورها فدائما الأقدام بيئة خصبة لسكن الميكروبات.



>2- ظهور بقع صفراء على الجلد

> يعتبر هذا العرض الأشهر وهو يدل على وجود مشكلة صحية خطيرة قد تتعلق بالكبد، أما لدى الأطفال فقد تشير إلى وجود ديدان أو طفيليات فى المعدة.



>3- دوائر بيضاء حول قرنية العين

> على الرغم من أن الفرد ما زال فى الثلاثين من عمرة إلا الدوائر البيضاء بدأت تظهر حول قرنية العين، وهنا يجب أن يدق جرس الأنظار ليسارع فى زيارة طبيب فوراً، لأن هذا علامة على ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.



>4- تشقق وجفاف جلد اليد

> جفاف راحة اليد لا يحتاج منا إلى اختيار نوع كريم مرطب فقط، لأن هذا العرض من أكبر العلامات التى تؤكد أن الجسم يمر بظروف صحية سيئة، أبرزها نقصان العديد من أنواع الفيتامينات والمعادن المهمة لدعم وظائف الجسم وهنا يجب استشارة الطبيب.