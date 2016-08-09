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الفنان عبد الفتاح الجريني يشعل حماس جمهور الدار البيضاء

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الثلاثاء 09-08-2016 01:39

أشعل الفنان عبد الفتاح الجريني حماس الجمهور الذي حجّ بكثافة من مختلف المدن المغربية، ومن بعض الدول العربية، إلى حفل “Hits of Arabia” في المركب التجاري “موروكو مول” بمدينة الدار البيضاء ، للاستمتاع بأشهر أغنيات النجم المغربي ، حيث ردّد الجمهور رفقة الجريني طوال فقرته أبرز أغنيات ربرتواره الفني الناجح كأغنية'' أشوف فيك يوم ''و أغنية ''جبرا فان'' في نسختها العربية، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور عند أداء الجريني لها، بل طالبوه بإعادتها في نهاية الحفل.
عرف حفل “Hits of Arabia” بجانب مشاركة عبد الفتاح الجريني حضور كلّ من أسماء المنور أحمد شوقي ومحمد رضا. وقد عبّر الجريني عن سعادته بنجاح الحفل، الذي يُعتبر الأول له بمدينة الدار اليضاء بعد غيابه لسنوات عن الغناء بالمغرب، وثاني حضور للجريني بعد مشاركته المتميّزة في مهرجان مراكش للضحك .
وفي مشهد طريف، صعد عدد كبير من الأطفال للخشبة من أجل مشاركة الجريني غناء ''جابرا فان ''، التي نالت شهرة واسعة بالمغرب والوطن العربي، وقاربت مشاهداتها على الخمسين مليون مشاهدة على يوتوب

 

جورج شلهوب محافظ في "مثل القمر"

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