هل يقبل أحمد مكي بتلميع صورة الممثلة جميلة عوض؟

بعد ثلاث سنوات من الغياب عن السينما، تلقى النجم أحمد مكي عرضاً لبطولة فيلم "بنت ملك الشوكولاتة"، أمام النجمة الشابة جميلة عوض في أول بطولة مطلقة لها، ومن إخراج والدها عادل عوض، الغائب عن الساحة منذ 15 عاماً، والقصّة مقتبسة من رائعة شكسبير "ترويض الشرسة".

مكي تفرّغ منذ عام 2013 لتقديم مسلسله "الكبير قوي"، فيما كان عمله الأخير للسينما فيلم "سمير أبو النيل" مع اللبنانية نيكول سابا، ثم اختفى عن الساحة الفنية بعد المردود الضعيف للجزء الأخير من مسلسل "الكبير قوي" عام 2015، وما يزال متردداً في قبول بطولة فيلم "بنت ملك الشوكولاتة"، خصوصاً أنّ جميلة عوض لا تصنّف ضمن بطلات الكوميديا، ولم تقدّم إلا دوراً مساعداً في مسلسل "تحت السيطرة"، بالإضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "هيبتا"، كما أنّ الفيلم يتضمّن عدة استعراضات من تصميم عمّها عاطف عوض، وهو ما يؤكد أنّ العمل سيصنع بالكامل لتلميعها .

هل يقبل مكي المغامرة ويشارك في بطولة فيلم "بنت ملك الشوكولاتة"؟

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