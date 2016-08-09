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ماجد المهندس يطرب جمهور لندن في حفلة بنكهة السوبر

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ماجد المهندس يطرب جمهور لندن في حفلة بنكهة السوبر ماجد المهندس يطرب جمهور لندن في حفلة بنكهة السوبر

الثلاثاء 09-08-2016 02:04

أحيى الفنان ماجد المهندس حفلاً غنائياً ضخماً مساء أمس في العاصمة البريطانية لندن، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور، كونه يأتي متزامناً مع وجود جمهور سعودي كبير ينتظر مباراة السوبر السعودي بين الهلال والأهلي.
وأمتع المهندس الحضور بعدد من الأغنيات أشهرها "تناديك" من كلمات الشاعر ياسر التويجري والتي حققت نجاحاً كبيراً في الفترة الماضية، كما غنى لأول مرة "آخ قلبي" التي أطلقها مؤخراً واقترب متابعيها من حاجز الـ(14) مليون على اليوتيوب، وأغنية "بدون أسماء" التي يغنيها أيضاً للمرة الأولى في حفلاته، وهي من كلمات الشاعرةالإماراتية جموح، وطلب الجمهور منه أغنيات مثل "هدوء" من كلمات تركي آل الشيخ و"ندامه" من كلمات الشاعر ساري والحان أحمد الهرمي.
وقدم الحضور باقات من الورد لماجد على المسرح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه وتفاعل معهم ماجد بكل محبة.
وأبدعت في الحفل فرقة ماجد المهندس المكونة من عازفي "الكمان" محمود سرور، مصطفى ابو شفه
تامر كمال وعازف القانون شادي الجندي والموزع الموسيقي مدحت خميس وجميعهم من ، ومن العراق عازف "الأورج" باسل محمد، وعازف الساكسون وسام، ومن البحرين الإيقاعي نواف، ومهندس الصوت موسى البقالي، وعازف العود حسن علي من الإمارات.

 

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