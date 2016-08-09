برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصدفة تضع فى طريقك الكثير من المعلومات التى تلعب دورا كبيرًا فى تغيير قراراتك بشأن العمل واتخاذ قرارات مصيرية هامة. اشكر الظروف التى تدفعك نحو هذا القرار ولكن لا تنجرف بسبب هذه المعلومات ودقق فى كل ما يصلك منها.

على الصعيد العاطفى:

> الظروف أجبرتك على أن تفكر بعقلانية وواقعية فى مصير علاقتك العاطفية الحالية ، ورغم أنك تثق بشدة فى حبيبك ولكنك تفضل خفض توقعاتك لأنك تخشى خيبة الأمل، وهى معادلة جيدة من المفيد أنك وصلت لها رغم صعوبتها وقسوتها عليك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

> حالتك الصحية جيدة ولكن تحتاج إلى التركيز على مشاكلك مع الوزن، قد تريد أن تجرب نظاما جديدا لفقد الوزن فحاول أن تختاره بحكمة ولا تنسى أن أفضل علاج لهذه المشكلة هو الإقلاع عن العادات الغذائية الخاطئة وممارسة الرياضة بشكل منتظم مع تناول الأطعمة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> حالة من الإيجابية والانفتاح على الدنيا تنتابك اليوم وهو ما ينعكس بالإيجاب على عملك وآدائك فيه ويساعدك على بناء اتصالات أقوى مع الأشخاص فى محيطك سواء فى العمل أو فى الحياة الشخصية.