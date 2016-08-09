أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصدفة تضع فى طريقك الكثير من المعلومات التى تلعب دورا كبيرًا فى تغيير قراراتك بشأن العمل واتخاذ قرارات مصيرية هامة. اشكر الظروف التى تدفعك نحو هذا القرار ولكن لا تنجرف بسبب هذه المعلومات ودقق فى كل ما يصلك منها.

على الصعيد العاطفى:
> الظروف أجبرتك على أن تفكر بعقلانية وواقعية فى مصير علاقتك العاطفية الحالية ، ورغم أنك تثق بشدة فى حبيبك ولكنك تفضل خفض توقعاتك لأنك تخشى خيبة الأمل، وهى معادلة جيدة من المفيد أنك وصلت لها رغم صعوبتها وقسوتها عليك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
> حالتك الصحية جيدة ولكن تحتاج إلى التركيز على مشاكلك مع الوزن، قد تريد أن تجرب نظاما جديدا لفقد الوزن فحاول أن تختاره بحكمة ولا تنسى أن أفضل علاج لهذه المشكلة هو الإقلاع عن العادات الغذائية الخاطئة وممارسة الرياضة بشكل منتظم مع تناول الأطعمة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
> حالة من الإيجابية والانفتاح على الدنيا تنتابك اليوم وهو ما ينعكس بالإيجاب على عملك وآدائك فيه ويساعدك على بناء اتصالات أقوى مع الأشخاص فى محيطك سواء فى العمل أو فى الحياة الشخصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى