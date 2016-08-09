حظك اليوم برج الثور 9 أغسطس 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

أنت شخص غير منظم لا تميل إلى الروتين وتعشق دائما الانقلاب على القوانين سوف تضطر إلى الصراع حتى تحصل على ما تريد، تعرف على مشورة الخبراء بشأن التوسع فى مشروعاتك القادمه ولا تخجل من طلب النصيحه فانت إنسان ناجح ولكن تحتاج إلى الانظباط قليلاً.

على الصعيد العاطفى:

> أنت معروف بأن لديك مغامرات كثيره ولكنك لست كذلك فأنت فى انتظار الحب الحقيقى فإذا كنت تبحث عن الحب فعليك أن تقوم ببعض التغيرات حتى تستطيع جذب الجنس الاخر لك فإنك تعشق المفاجأت وهذه ما يعشقه الجنس الأخر سوف تجد الحب بين الصداقات المعروفه أو الأوساط الأجتماعيه لمن حولك

برج الثور على الصعيد الصحي:

> أنت بحاجه إلى التغيير وضعك الصحى غير مستقر، يبدو عليك الإرهاق فعليك بإجازه قصيرة للتغير بها طاقتك السلبيه فإنك تنفعل على أتفه الأسباب بعد أن يجرك لهذا اشخاص تافهون فلا تفكر فى كلامهم وحاول أن تسير الأمور بهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحصد ما فعله بحسن نية نتيجة لأنه طيب القلب، لكن هناك من يستغل طيبتك وجدعنتك للأسوء حاول أن تفرق بين حبيبك وعدوك فأنت لا تتعلم من اخطائك أبدا فلا تنجرف مره اخرى وتصرف بعقلانيه وسافر رحله ترفيهيه ابعد فيها عن كل المشاحنات