أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى 9 أغسطس 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى 9 أغسطس 2016 حظك اليوم برج الجدى 9 أغسطس 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

ضغوط العمل تتزايد بعد ان اصبحت فى موقع المسؤليه فكذ حذر فأنت عاشق للحياه المهنيه والرسميات وتحدد اهداف وتسعى لتحقيقها فانت خبيث نوعا ما فلا تتعامل بخبث تجاه من يعاملك بطيب خاطر، على الصعيد المهنى فأنت تحتاح إلى الراحه لكى تكمل أهدافك بنفس مستوى كفاءتك.

على الصعيد العاطفى:
> أخطأت فأخترت الشريك الذى ليس لا يناسبك ولا يحبك وتعلم ذلك وصممت على أن تكمل للنهايه فلا تندم ولكن صحح اخطائك واختار من يحبك من اليوم فانت ستبادله الحب فى فتره قصيره، بيدك الذى يحبك فلا تهمله عليك بمفاجأت حتى ترضيه، تستطيع ان تملك قلب يكون لك وحدك فلا تبحث عن قلب نصفه فقط لك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
> عصبيتك المكتومه سبب فى تعب القولون والمعده فلا تكتم غضبك على أشياء لا تعنى فأنت مرهق جدا من التفكير وليس من العمل عقلك مدار حتى وقت النوم بل وباحلامك فأنت محتاج إلى الراحه والهدوء لبعض الوقت حتى تستطيع إعاده تنشيط عقلك مره اخرى

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :
> معروف عنك طيبتك ولكن لست برئ نهائيا فأنت تتمتع بالخبث الذى يجعلك ناجح فى عملك ولكن بعض الاحيان تؤذى بعض الاشخاص فأنت ترى ان كل شخص حولك يحقد عليك ويحاول ان يسيطر ويأخذ مكانك وهذا سبب تصرفك على هذا النحو وظلمت بعض الاشخاص ليس كل من حولك خبيث منهم الطيب ولا يتظاهر بعكس ذلك

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى