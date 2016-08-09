حظك اليوم برج الجدى 9 أغسطس 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

ضغوط العمل تتزايد بعد ان اصبحت فى موقع المسؤليه فكذ حذر فأنت عاشق للحياه المهنيه والرسميات وتحدد اهداف وتسعى لتحقيقها فانت خبيث نوعا ما فلا تتعامل بخبث تجاه من يعاملك بطيب خاطر، على الصعيد المهنى فأنت تحتاح إلى الراحه لكى تكمل أهدافك بنفس مستوى كفاءتك.

على الصعيد العاطفى:

> أخطأت فأخترت الشريك الذى ليس لا يناسبك ولا يحبك وتعلم ذلك وصممت على أن تكمل للنهايه فلا تندم ولكن صحح اخطائك واختار من يحبك من اليوم فانت ستبادله الحب فى فتره قصيره، بيدك الذى يحبك فلا تهمله عليك بمفاجأت حتى ترضيه، تستطيع ان تملك قلب يكون لك وحدك فلا تبحث عن قلب نصفه فقط لك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

> عصبيتك المكتومه سبب فى تعب القولون والمعده فلا تكتم غضبك على أشياء لا تعنى فأنت مرهق جدا من التفكير وليس من العمل عقلك مدار حتى وقت النوم بل وباحلامك فأنت محتاج إلى الراحه والهدوء لبعض الوقت حتى تستطيع إعاده تنشيط عقلك مره اخرى

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

> معروف عنك طيبتك ولكن لست برئ نهائيا فأنت تتمتع بالخبث الذى يجعلك ناجح فى عملك ولكن بعض الاحيان تؤذى بعض الاشخاص فأنت ترى ان كل شخص حولك يحقد عليك ويحاول ان يسيطر ويأخذ مكانك وهذا سبب تصرفك على هذا النحو وظلمت بعض الاشخاص ليس كل من حولك خبيث منهم الطيب ولا يتظاهر بعكس ذلك