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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016
كتبت رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للتركيز بنسبة هائلة ، كونك اهملت صعيد العمل الاسابيع الماضية وهو ما يضعك تحت الانظار .

على الصعيد العاطفي:
> الاضطرابات التى لحقت بالحياة العاطفية لمواليد هذا البرج من الصعب معالجتها الا من خلال المناقشة مع الشريك للوصول لحل يناسبكما .

برج الحمل على الصعيد الصحي:
> لمواليد برج الحمل انت تتمتع بطاقة عالية ، وذلك بعد ان تخلصت من تناول الاطعمة المقلية و الوجبات السريعة منذ فترة ، و ما ينقصك هو التوقف عن التدخين .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستقابل احدى افراد عائلتك الذى لم تقابلة منذ فترة طويلة فلا تتردد من التحدث وطلب التواصل من جديد .

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مصر 365

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