برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للتركيز بنسبة هائلة ، كونك اهملت صعيد العمل الاسابيع الماضية وهو ما يضعك تحت الانظار .

على الصعيد العاطفي:

> الاضطرابات التى لحقت بالحياة العاطفية لمواليد هذا البرج من الصعب معالجتها الا من خلال المناقشة مع الشريك للوصول لحل يناسبكما .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج الحمل انت تتمتع بطاقة عالية ، وذلك بعد ان تخلصت من تناول الاطعمة المقلية و الوجبات السريعة منذ فترة ، و ما ينقصك هو التوقف عن التدخين .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستقابل احدى افراد عائلتك الذى لم تقابلة منذ فترة طويلة فلا تتردد من التحدث وطلب التواصل من جديد .