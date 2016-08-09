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حظك اليوم برج العذراء 9 أغسطس 2016

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حظك اليوم برج العذراء 9 أغسطس 2016 حظك اليوم برج العذراء 9 أغسطس 2016

على الصعيد المهني:

تتواجد بعض العقبات فى طريقك ولكن سرعان أن تعلن عن إنجاز مشروع فأنت لديك طاقه هائله وقدرات تمارسها فى التواصل والانفتاح على مشاريع جديده فأنت تحرر نفسك من القيود اليوم فاستغلها لصالحك ولا تجعل الحاقدين يحبطوك وأسعى لأهدافك

على الصعيد العاطفى:
> أنت شخصحالم تعشق الأحلام وتعيش فيها ، أنتظر حلمك بشريك حياتك قريب فقط احسن الظن بالله فشريك حياتك بإنتظارك ولا تفقد الأمل فأنت برج محظوظ قادر على أن تشعر جميع الرجال والنساء الغيره تجاه شريك حياتك فأنت محظوظ ولكن أنتظر الشخص المناسب ولا تتعجل فى اتخاذ قرارات جديدة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
> واظب على المشى ساعه يوميا للتخلص من مشاحنات يومك وتحاشى كل ما يدفعك إلى تناول كميات كبيره من الطعام وأكتفى بالكميه التى يحتاج اليها جسمك فانت تشعر بالارهاق ومحتاج إلى الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :
> تبذل قصارى جهدك للتغلب على الصعاب فربما تجد هناك صراع بين رغبتك وحاجتك إلى التواصل مع الأخرين فلا تضطر إلى المجالات الكاذبه كن صريحا وواضحا ولا تتضطر إلى أن يأخذ حديثك طريق النفاق.

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مصر 365

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