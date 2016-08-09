برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016

كتبت رانيا علوىإعلان - Ads إعلان - Ads
على الصعيد العاطفي:
برج القوس على الصعيد الصحي:
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
برج القوس على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج القوس بعد نسب عدد كبير من المهام اليك ستجد دعم كبير من مديرك و من زملائك ايضا .
على الصعيد العاطفي:
> اليوم مثالى لكى تأخذ الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج فى خطوة جديدة قد تحسن شكل العلاقة ككل .
برج القوس على الصعيد الصحي:
> لمواليد برج القوس كن حريص قد تشعر بالبرد طفيف أو الصداع وذلك نتيجه لأهمالك صحتك .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف يرجع التوتر المقعد الخلفى ، عليك أن تجد طرق جديدة للتعامل مع الإحباط الذى اصابك منذ عدة أيام .