برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس بعد نسب عدد كبير من المهام اليك ستجد دعم كبير من مديرك و من زملائك ايضا .

على الصعيد العاطفي:

> اليوم مثالى لكى تأخذ الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج فى خطوة جديدة قد تحسن شكل العلاقة ككل .

برج القوس على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج القوس كن حريص قد تشعر بالبرد طفيف أو الصداع وذلك نتيجه لأهمالك صحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف يرجع التوتر المقعد الخلفى ، عليك أن تجد طرق جديدة للتعامل مع الإحباط الذى اصابك منذ عدة أيام .