برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يحتاج للكثير من التركيز ، تعامل بحكمة شديدة مع من حولك حيث يتصيد بعضهم لك الأخطاء.
على الصعيد العاطفي:
> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متوتر لحدما ، فالتوتر و الجمود وصل للعلاقة كونها تسير برتابة شديدة ، اعمل انت وشريكك على الوصول لحد لتخطى هذه المرحلة .
برج الميزان على الصعيد الصحي:
> لمواليد برج الميزان يبدو أنك وقعت فى عدد من المشاكل المعقدة والتى ستعمل على ازدياد التوتر العصبى و سوء حالتك النفسية .
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان عليك أن تضع المشاكل العائلية جانبا ، فالتواصل معهم او أهم خطوة فى حل سلسلة التوتر التى لحقت بهذا الصعيد .
هذا هو الوقت المناسب لتحويل انتباهك للاستمتاع بالحياة الاجتماعية الخاصة بك الآن وسيصلك اتصال مع صديق قديم سيبعث لك الكثير من الفرحة .
>