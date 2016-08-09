برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 9/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان يحتاج للكثير من التركيز ، تعامل بحكمة شديدة مع من حولك حيث يتصيد بعضهم لك الأخطاء.

على الصعيد العاطفي:

> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متوتر لحدما ، فالتوتر و الجمود وصل للعلاقة كونها تسير برتابة شديدة ، اعمل انت وشريكك على الوصول لحد لتخطى هذه المرحلة .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

> لمواليد برج الميزان يبدو أنك وقعت فى عدد من المشاكل المعقدة والتى ستعمل على ازدياد التوتر العصبى و سوء حالتك النفسية .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان عليك أن تضع المشاكل العائلية جانبا ، فالتواصل معهم او أهم خطوة فى حل سلسلة التوتر التى لحقت بهذا الصعيد .

هذا هو الوقت المناسب لتحويل انتباهك للاستمتاع بالحياة الاجتماعية الخاصة بك الآن وسيصلك اتصال مع صديق قديم سيبعث لك الكثير من الفرحة .

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