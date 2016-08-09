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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016

على الصعيد المهني:

تتمتع اليوم بالكثير من الافكار المميزة والحماس والرغبة فى الانجاز فحاول أن تستغل كل هذه الطاقة الإيجابية لتحقيق انجاز كبير فى العمل ولا تستجب لمحاولات المحيطين بك لإحباطك أو دفعك للكسل والتراخي.

على الصعيد العاطفى:
> حياتك الرومانسية فى الأيام الحالية تبدو أكثر إثارة من الماضى كثيرًا فانت الأن مستعد أكثر للجنون والاندفاع فى الحب وهو أمر مهم كان ينقص علاقتك العاطفية ولكن حاول ألا تنجرف بشدة نحو الجنون دون وعي.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
> صحتك بحاجة إلى المزيد من الاهتمام منك هذه الأيام خاصة إذا كنت تعانى امراضا مزمنة كالسكر والضغط فمن المتوقع أن تواجه المزيد من المشاكل الصحية هذه الأيام وحاول أن تحصل على الاسترخاء والراحة إن أمكن وتتجنب العادات الغذائية الخاطئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
> لا تنسى نفسك فى خضم اهتمامك الشديد بعملك ولا تسمح له بأن يجعلك تخسر حياتك الاجتماعية وكل التفاصيل المحببة التى كنت توليها اهتمامك فى الماضي.

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مصر 365

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