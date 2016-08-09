برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

مزاجك الجيد يؤثر بالإيجاب على عملك فتحقق إنجازات مثمرة وتشعر بالسعادة والرضا على صعيد العمل بعد فترة طويلة من الاحباط والانزعاج وهو ما يؤثر على قرار كنت اتخذته فى وقت سابق بشأن العمل وتعيد النظر فيه من جديد الآن.

على الصعيد العاطفى:

> تواجه هزة فى علاقتك العاطفية وتضطر إلى أن تعيش تغييرات كبيرة على الصعيد العاطفى وفى خططك الرومانسية، ولكن الأخبار ليست كلها سيئة فهذا الوضع قد يسمح لك بأن تخلق فرصة إيجابية مع شخص كنت تشعر بالانجذاب نحوه، المهم أن تركز على المستقبل ولا تقيد نفسك فى الماضي.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

> الرياضة سيكون لها مفعول السحر على حالتك الصحية فى هذه الأيام ومن المحتمل أن تساعدك على فقدان بضعة كيلوجرامات مما يجعلك تتشجع وتتحمس للمواصلة بالإضافة إلى دورها فى خفض مستويات توترك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

> تنشغل اليوم بمشكلة كبيرة فى البيت تجعلك تريد أن تترك كل شيء وتتفرغ لحلها وهو قرار صائب جدًا يجب أن تأخذه فجمد كل أنشطتك وانتبه لحياتك العائلية.