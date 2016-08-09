برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 9 /8/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

للأسف بعض المشاكل ستدق على أبواب عملك ربما يكون الثرثرة هى جزء منها او تراخيك عن العمل والكسل عن أداء الواجبات اليومية، لذلك حاول أن تأخذ هدنة مع نفسك وتدرك جيداً أسباب تراجعك حتى تعالجها.

على الصعيد العاطفي:

> الحب سيكون طوق النجاة لذلك حاول أن تحافظ على شريك حياتك وتبتعد عن اى مشاكل بسيطة قد تبدو لك كبيرة فى هذا الوقتن على الرغم من انها فى الحقيقة هى ضئيلة جداً.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

> حالة صحية جيدة ولا داعى للخوف بشان المستقبل الصحى لأنه سيكون على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

> تراجع فى مستوى العمل لكن لا يظل كثيراً فكل الامور ستحل من جذورها وسيكون التفاؤل هو سر نجاحاتهم.