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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 9 /8/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 9 /8/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 9 /8/2016

على الصعيد المهني:

إذا جاءتك فرصة للسفر فلا تتردد على أن تفوز بها، فطريقك ننحو الخارج سيكون الأنجح بالنسبة لك، لذلك لا تتردد ولو خطوة واحدة عن فرصة العمل فى الخارج ربما تحقق كل احلامك التى طالما سعيت لتحقيقها.

على الصعيد العاطفي:
> هناك فرصة للحصول على بعض المتع الحقيقية مع أحد الأشخاص المضحكين المقربين إلى قلبك، و يجب عليك اختيار مثل هذا الشخص أن يكون توأم روحك كن واقعيا و معقولا، إذا كنت غير راض عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك .

برج العذراء على الصعيد الصحي:
> من الضرورى ان تناول بعض التمارين الرياضية المكثفة مثل رفع الأوزان وذلك لحاجتك البدنية لمثل هذه التمرينات، وهذه العملية تساعدك أيضا فى رؤية عقلك والمشاعر بشكل واضح و يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة أو مهنة .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
> انت صاحب عقل منطقى ولسان مهذب ولكنك ستعانى اليوم من عدم قدرة على التحمل عكس طبيعتك، وستواجه تجربة جديدة ستعلمك كثرا من الدروس التى ستشبع ذاتك، وتساعدك فى وقت لاحق بسهولة على تحقيق قدر كبير من الثقة والنجاح فى كل المجالات سواء المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية.

 

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مصر 365

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