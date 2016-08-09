برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 9 /8/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

المزيد من أبواب الرزق ستفتح لك لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملىن وكن مجازف وأقبل على اخذ القرض والقيام بالمشروع الذى ترغب به..

على الصعيد العاطفي:

> الحب سيحلق على حياتك وسيشعرك بانك فى أفضل حال و اليوم أصبح بغمكانك ان تتخلص من اى مشاكل عاطفية مريت بها من قبل.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

> يجب ان تزور اسرتك ولا تتراجع عن التحدث إليهم لانها أشياء قد تجعلك الأفضل بالنسبة لحالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

> بعض التغيرات قد تطرق على حياتك لذلك حاول أن تكون حذراً ولا تنصاع ورائها دون جدوى حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.