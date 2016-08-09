الإطاحة بـ1863 مخالفاً بالقصيم

أسفرت الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة القصيم عن ضبط 1863 مخالفا خلال شهر شوال الماضي. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن شرطة القصيم واصلت حملاتها الأمنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، مبيناً أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 1863 مخالفاً خلال الشهر الماضي، جرى إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لهم حسب الأنظمة والتعليمات المحددة لذلك.

وأكد بأن المتابعة مستمرة من قبل جهات الضبط المعنية لتعقب هؤلاء المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.