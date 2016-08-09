أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إنقاذ ثلاثة محتجزين بأحد جبال البدع

Google+ Print
إنقاذ ثلاثة محتجزين بأحد جبال البدع إنقاذ ثلاثة محتجزين بأحد جبال البدع

فرق الإنقاذ على ارتفاع 850 م

أنقذت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة البدع ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين بأحد الجبال الشاهقة القريبة من المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ممدوح بن سليمان العنزي، بأن غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع، تلقت بلاغاً مساء أول أمس عن احتجاز ثلاثة مواطنين بجبل الخريص الذي يبعد مسافة 120 كلم عن المحافظة، حيث تم انتقال فرق الإنقاذ له وعند الوصول للموقع قامت الفرق بصعود الجبل بارتفاع 850 م، والعثور عليهم وإنزالهم وهم بصحة جيدة، وقد استغرقت عملية الإنقاذ تسع ساعات.

ودعا العميد العنزي المواطنين إلى الحذر من تجنب الصعود لمثل هذه الجبال المرتفعة، تجنباً لتعرضهم للخطر بشتى صوره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية