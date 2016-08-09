إنقاذ ثلاثة محتجزين بأحد جبال البدع

فرق الإنقاذ على ارتفاع 850 م

أنقذت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة البدع ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين بأحد الجبال الشاهقة القريبة من المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ممدوح بن سليمان العنزي، بأن غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع، تلقت بلاغاً مساء أول أمس عن احتجاز ثلاثة مواطنين بجبل الخريص الذي يبعد مسافة 120 كلم عن المحافظة، حيث تم انتقال فرق الإنقاذ له وعند الوصول للموقع قامت الفرق بصعود الجبل بارتفاع 850 م، والعثور عليهم وإنزالهم وهم بصحة جيدة، وقد استغرقت عملية الإنقاذ تسع ساعات.

ودعا العميد العنزي المواطنين إلى الحذر من تجنب الصعود لمثل هذه الجبال المرتفعة، تجنباً لتعرضهم للخطر بشتى صوره.