مرتضى منصور: الأهلي مليء بالبطولات.. لن يتأثر بخسارة لقب

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى الأهلي ومجلس إدارته عقب فوز الزمالك بلقب كأس مصر.

الزمالك فاز على الأهلي بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر ويكتب تاريخا جديدا. (طالع التفاصيل)

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف. بينما هدف الأهلي عن طريق عبد الله السعيد.

وقال مرتضى منصور: "الأهلي مليء بالبطولات ولن يتأثر بخسارة لقب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "أتمنى حظا سعيدا للأهلي فيما هو مقبل".

وواصل "العلاقات رائعة بين مجلس إدارة الفريقين وشاهدنا ذلك".

وأتم "سعيد للغاية بكوني أول رئيس يفوز بثلاثة ألقاب متتالية لكأس مصر".