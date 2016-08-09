' الآن يمكنك وضع برج إيفيل في منزلك يا مورينيو ' .. بوجبا مانشسترواي

منذ أكثر من عام تم توجيه سؤالا إلى جوزيه مورينيو، ما رأيك في بول بوجبا؟ يُجيب مدرب تشيلسي وقتها: "أنا أُحب بوجبا كثيرا. ولكن لا يمكنك وضع برج إيفيل في منزلك". والآن يمكنك فعلها يا مورينيو.

مانشستر يونايتد يعلن رسميا عودة بوجبا إلى مسرح الأحلام لمدة 5 سنوات. ليس كأي عودة بل عودة قياسية كأغلى لاعب في العالم.

رحيل من يوفنتوس بعد 178 مباراة بقميص الفريق. سجل 28 هدفا وصنع 31.

وحصد بوجبا صاحب الـ23 عاما 8 ألقاب مع يوفنتوس. 4 دوري إيطالي، 2 كأس، 2 سوبر إيطالي.

ولكن ما هو شعور بوجبا بعد العودة إلى مسرح الأحلام؟ يقول بوجبا: "يسعدني كثيرا العودة إلى يونايتد. لقد كان في قلبي دائما".

وأضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي يونايتد "استمتعت بوقتي مع يوفنتوس. ولكن الوقت قد حان للعودة إلى مسرح الأحلام".

وأتم "هذا هو النادي المناسب لتحقيق الأحلام".

وماذا يُحب أن يقول مورينيو بعد ضم بوجبا؟ يُجيب مدرب يونايتد الجديد: "هو من أفضل اللاعبين في العالم".

وواصل "هو سريع وقوي ويقدر على قراءة اللعب أفضل من الجميع".